Capital con 141 infectados más: Corrientes con récord de contagios

160 portadores más de coronavirus en la provincia. 141 de ellos corresponden a Capital, lo que marca un nuevo récord para la ciudad. El gobernador Gustavo Valdés este jueves anunciará medidas ante la escalada de contagios. Paso de los Libres es el segundo municipio más comprometido con 76 infectados. Preocupan casos de COVID 19 en el Poder Judicial que no fueron informados. Un empleado de la Defensoría oficial y otra de una Fiscalía de Instrucción dieron positivos algunos días atrás, pero sus compañeros de trabajo no fueron aislados. La Sucursal de OCA en Ruta 12 volvió a cerrarse por un afectado por el virus hasta el 18 de noviembre. En la tercera vez que baja sus persianas, complicando la entrega de cientos de encomiendas. Aseguran que este correo privado no cumple con el protocolo, que debería ser estricto, cuando la paquetería llega desde Buenos Aires, zona caliente de la pandemia. Tampoco se cumple más con los metros cuadrados por persona dentro de la mayoría de los comercios de la periferia, sobre todo en farmacias.



Aseguran que OCA, por tercera vez cerrado por Coronavirus, no cumple con los protocolos



Hay casos de Covi-19 en el Poder Judicial, que no fueron informados.