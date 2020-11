Cancelan la distribución de diario “época” por casos de C19

Debido a casos confirmados de coronavirus el edificio donde funciona el Diario “Época” se encuentra cerrado. La edición correspondiente a la edición diario impresa de este jueves 19 no salió a la calle. El área de taller, donde se detectaron los casos e imprimen los periódicos, requiere la presencia de trabajadores en el lugar, por lo que no pudo salir el diario de papel. Por eso no distribuyeron este diario en Corrientes por casos de coronavirus confirmados en el personal de la Empresa Editorial Correntina S.A Diario Época, y el edificio ubicado sobre calle Hipólito Yrigoyen 835 está cerrado. La edición matutina de la fecha no fue impresa.

Habría tres personas contagiadas en el matutino.

Se constató que los talleres fueron cerrados en la noche del miércoles. Según pudo conocerse, los trabajadores del área se retiraron ante la aparición de un caso de Covid 19, por lo que no se distribuyó la edición de hoy.

El área de redacción del Diario Época venía hace tiempo trabajando con la modalidad de teletrabajo, es decir que los periodistas estaban cumpliendo con sus funciones desde sus hogares. El área de taller, donde se imprimen los diarios, requiere la presencia de los trabajadores en el lugar, por lo que no pudo salir el diario de papel.