Camau Espínola va por su tercera postulación

“Si el PJ define candidato a dedo, se va a generar un quiebre”. Lanzó su candidatura, habló de las estrategias del PJ, exhibió algunas de sus condiciones, pero también se puso a disposición de un proyecto ganador. Habló de su relación con el gobernador Valdés y ratificó su posición con relación al tema del aborto. Todo esto y más en la vuelta de Camau Espínola al ruedo de la política electoral. El senador nacional, dos veces candidato a gobernador por el Partido Justicialista, ratificó sus aspiraciones de encabezar por tercera vez la boleta peronista, y hasta puso condiciones para continuar trabajando dentro de esa estructura: “Si el PJ define candidato a dedo, se va a generar un quiebre”, advirtió, porque eso contrariaría las voluntades de todos los aspirantes. Dijo que podría correrse si hay un armado que garantice la victoria, aunque ello implique ungir a otro candidato.

“El PJ tiene que definir si va elegir su candidato a dedo o no, porque eso generará un quiebre, porque hay otros interesados que seguramente querrán tener un proceso interno en el caso que haya un candidato que no convoque a todos los sectores”, dijo Camau Espínola, entrevistado por Eduardo Ledesma y Carlos Simón en el programa Final Abierto, que se emite por la plataforma digital de diario El Litoral. “Ser candidato a Gobernador tiene el desafío de poder convocar a todos los sectores y generar un proyecto que sea una alternativa para la sociedad”, dijo, y advirtió en el mismo acto que “si alguien no es consciente de esto, tomará un camino equivocado y será una nueva elección difícil para el partido (como la última legislativa, donde el PJ tuvo una actuación menos que decorosa). “Por mi parte, soy de los que cree que hay que convocar a todos y si hay otro candidato que es mejor y genera mayores expectativas, siempre voy a estar dispuesto a acompañar”.

¿Pero en lo personal, pensás en una nueva candidatura?

¿Por qué no? Cuando fui candidato, en las dos últimas elecciones, saqué alrededor del 46%, en ambas elecciones. Actualmente sigo con las mismas ganas, expectativas y fuerzas y estamos trabajando para eso; también soy consciente que de acá al año que viene todavía hay un final abierto, porque la pandemia ha postergado situaciones a la hora de hablar del momento electoral.

¿En todo caso, te ves como candidato a intendente?

Me gustaría ser prudente y si de acá al año que viene la coyuntura hace que ocupe otro lugar, ya que pueden surgir otras figuras más atractivas electoralmente, no voy a ir a romper o destruir al otro para ver si yo puedo ser candidato. Al contrario, en la medida que podamos proponerle a Corrientes un proyecto de crecimiento, de desarrollo y valor agregado a todo lo que producimos, no voy a ser egoísta, porque quiero lo mejor para mi provincia.

¿Si no se convoca a todos los referentes se puede romper el PJ?

Es precipitado decirlo y poco prudente, porque todavía falta mucho y hay que ver cómo se desarrolla el proceso y las actitudes de los sectores. Pero tenemos que definir si queremos ganar una elección o sólo queremos transitar por un proceso electoral para mantener un electorado con un número determinado de legisladores, concejales o intendencias.

Esperemos que sirva como experiencia lo de las últimas elecciones, porque yo creo en la política desde lo constructivo, y si no se entiende así, se irá a romper, pero analizaré qué lugar quiero ocupar si no hay un proyecto que sea con aspiraciones a ganar.

¿Compartirías el mismo espacio político del gobernador Gustavo Valdés?

Hoy plantearlo es difícil, porque no creo que sea el momento para hablarlo, porque trabajamos en la construcción del PJ. Pero con él siempre voy a tener diálogo, pero hablar de acuerdos electorales prematuro. Todavía todo tiene un final abierto.

¿Podría volver un Frente de Todos?

Siempre la política está abierta a nuevos frentes, y amplios, pero creo que dependerá de las características u ofertas que beneficie a la sociedad para llevar adelante un proyecto que sea transformador. Creo en la política y me involucré en ella para generar cambios que les den crecimiento a todos los sectores sociales, políticos, empresariales y en la medida que encuentre proyectos atractivos sea para obtener el objetivo siempre voy acompañar.

INTERRUPCIÓN DEL EMBARAZO

Aborto: ¿A favor o en contra?

El senador Espínola también fue consultado por asuntos relacionados con su tarea legislativa, y en virtud del envío del proyecto de despenalización del aborto, ocurrido esta semana tras el anuncio del presidente Alberto Fernández, se le consultó acerca de su postura, si sigue siendo negativa, como en 2018, o si cambió en algo con los años.

“No he visto el proyecto, yo tuve una posición muy fuerte en ese sentido (en la negativa), pero debo analizarlo y ver qué modificaciones o qué proponen para evaluarlo, pero sigo sosteniendo la postura del año 2018”.

¿Podrías cambiar de parecer?

Es difícil que cambie de posición, pero uno no quiere dejar de mirar y analizar el proyecto para ver las características.

¿No te importa lo que plantean muchas mujeres del PJ en favor de la iniciativa?

Esto se basa en una cuestión personal y no política. No es una especulación, porque lo que voto lo siento, es una decisión propia.