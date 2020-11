C19: Se atrinchero en el acceso a Berón de Astrada

Como le impiden el ingreso a Berón de Astrada, un agente del Servicio Penitenciario Provincial se atrincheró en el acceso al pueblo. Espera desde el sábado. Gustavo Colman es agente del SPP y cumple servicios en la unidad penal 6 de San Cayetano. Vive en Berón de Astrada y está varado en el ingreso a la localidad ya que el comité de crisis local impide la entrada de personas que estuvieron en ‘zonas rojas’ por Covid 19. Colman confirmó que “estoy varado desde el sábado a las 10:00 de la mañana y nadie me da una explicación”.

El agente del Servicio Penitenciario comentó que “salí de franco de servicio el sábado; trabajo en la Unidad N°6 y no me dejaron ingresar; vivo en Berón de Astrada hace 12 años, voy y vengo siempre, durante la cuarentena no tuve problemas y ahora no me dejan ingresar”.

“Presenté un habeas corpus y no me dan respuestas, voy a seguir en la ruta hasta que me den una solución, no me explican por qué no me dejan entrar, yo no me voy a mover de acá” remarcó y aclaró que “tenía que ingresar hoy a la guardia y me dieron permiso para que me quede acá”. El agente penitenciario afirmó que “amanecí en la camioneta, dormí acá, y mi señora me trajo la comida hasta el control y se fue a mi casa otra vez, estuve conviviendo con personal policial y del municipio, pero no me dejan entrar, dicen que es porque vine de una zona roja”. Expresó que “el policía a cargo de la garita me dice que el comisario no me permite ingresar, después me dicen que es por directiva del intendente, y así se tiran la pelotita, no entiendo”.