C19: el director de Políticas Hospitalarias dio positivo

Producto de la pandemia, Alfredo Revidatti, confirmó tener Covid-19: “Prefiero tener todos los síntomas y que no los tenga mi familia”. El director coordinador de Políticas Hospitalarias del Ministerio de Salud Pública, ratificó que es caso positivo de C19 cumpliendo con su rol profesional, atendiendo a un paciente en el consultorio que ahora está cerrado hasta nuevo aviso, ubicado en Mendoza esquina Quintana. “Atendí un paciente por consultorio y a pesar de tener todas las medidas preventivas sanitarias, soy un caso positivo de COVID-19. Todavía sigo pensando en qué momento tuve el contacto estrecho y el único fue cuando lo revisé, luego me comunicó que estaba con síntomas, dio positivo, nos aislamos con mi familia y luego me dio el hisopado positivo”, explicó desde radio Dos.

Revidatti realiza tareas en el Servicio de Diálisis en el hospital escuela y remarcó que “el contagio no fue dentro de la sala del Servicio de Diálisis del hogar escuela que no va a parar, tenemos tres pacientes y soy el único que estoy, recibo pacientes positivos y nos hisopamos siempre”.

MAYORES RIESGOS

El profesional destacó el rol de los trabajadores de salud en tiempos de Covid-19 y aseguró que “aceptamos el desafío en esta pandemia, nadie está excepto de infectarse y el personal de salud tiene mucho riesgo de contagio, pero el resto de las personas también, es fundamental el distanciamiento social, la utilización de barbijo e higienización de manos”.

SÍNTOMAS

“Tuve mucha fiebre, dolores musculares y luego me fue pasando, ahora estoy bien”, confesó el director coordinador de Políticas Hospitalarias del Ministerio de Salud y aseguró que “mis tres nenas y mi señora están bien, hasta ahora son asintomáticas, la gripe porcina y el Covid-19 fueron los únicos virus con los que tuve una temperatura de 40°”.