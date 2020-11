Boca venció a Newell’s y tiene puntaje perfecto en la Liga Profesional

Boca venció a Newell’s en Rosario y tiene puntaje perfecto en la Copa de la Liga Profesional. En el Coloso Marcelo Bielsa, el Xeneize ganó 2-0 con los goles de Carlos Tevez y Lisandro López. En uno de los duelos más atractivos de la jornada, el equipo de Russo lidera el Grupo de la Muerte. Boca, que debutó con una victoria en la Copa de Liga Profesional, le ganó 2 a 0 a Newell’s con goles de Carlos Tevez a los 40 minutos del primer tiempo y Lisandro López a los 30′ del complemento; la Lepra sumó su segunda derrota al hilo. Por la segunda fecha de la Zona 4 del torneo doméstico, el equipo de Miguel Russo es líder. El encuentro se desarrolló en el estadio Coloso Marcelo Bielsa, en el Parque de la Independencia rosarino, arbitrado por Mauro Vigliano.

Boca necesitó de varios minutos para acomodarse en un duro encuentro que le planteó Newell’s al comienzo. Sin embargo, se fue al descanso con una merecida ventaja y con mucha claridad a la hora de atacar. El Xeneize sacó provecho de un grosero error en defensa de La Lepra y así suma puntaje perfecto en la Copa de Liga Profesional. El equipo de Frank Kudelka fue dominador en los primeros diez minutos. La presión alta y la tenencia de la pelota le permitieron posicionarse en situación de gol, aunque no contó con chances claras para convertir.

Estos minutos los padeció Boca, que pudo reaccionar por intermedio de un gran contragolpe que encabezó Capaldo y terminó con un enganche dentro del área de Carlos Tevez y un remate que salió apenas desviado del ángulo superior izquierdo de Alan Aguerre. El arquero de Newells’ y el capitán xeneize serían los grandes protagonistas de esta etapa. Primero porque a los 12′, Tevez, en posición de centrodelantero, sacó un cabezazo a quemarropa que el guardameta tapó de gran manera a puro reflejos desde la línea de gol.

Cinco minutos después, una acción que reclamó todo Newell’s, sobre todo su entrenador quien tuvo un acalorado debate con el cuarto árbitro. Mariano Bíttolo envió un centro desde la izquierda hacia el área y Jorman Campuzano rechaza con el muslo. La trayectoria de la pelota se desvió e impactó en su mano izquierda. Pese a los pedidos, Mauro Vigliano acertó en no convalidar penal. La acción siguió con el rebote que capturó Moreno y envió por encima del travesaño.

Con el encuentro emparejado, Boca creció en sociedades. Tevez avisó a los 21′ con un disparo que salió ancho, cuando tenía opción de pase en buscapié hacia el centro del área, pero a los 40 llegó al merecido tanto para su equipo. Tras un grosero error de Pablo Pérez en la salida, Eduardo Salvio metió un pase brillante entre líneas y el Apache no perdonó: superó en velocidad al último defensor, enganchó ante la desesperada salida de Aguerre y definió con el arco a su merced.

A los 44′, Tevez casi marca nuevamente gracias a otro error en defensa. Sin embargo, esta vez el arquero despejó con un manotazo y salvó a su equipo. Tras esta acción, Aguerre fue reemplazado por una luxación en el codo derecho, zona en la que se lesionó al caer tras el despeje.

Con relación a la formación que superó a Lanús como visitante, en el Xeneize regresó al arco Esteban Andrada en lugar de Agustín Rossi, mientras que la gran novedad fue el retorno a la titularidad del colombiano Sebastián Villa, tras la denuncia de su ex novia Daniela Cortés por violencia de género, en lugar de Ramón Wanchope Ábila.

El historial entre ambos es de 164 enfrentamientos, con 70 victorias del elenco porteño, 45 alegrías rojinegras y 49 empates.