Boca sumó otra derrota con Lanús

El Granate festejó por primera vez en la Copa de la Liga Profesional al imponerse por 2-1 en La Bombonera con un doblete de Orsini. El Xeneize, con muchos suplentes, reaccionó tarde y descontó con Wanchope Ábila. Lanús le propinó a Boca este viernes su segunda caída consecutiva de la Copa de la Liga Profesional al vencerlo en La Bombonera por 2-1. El equipo de Luis Zubeldía consiguió así a todo trapo su primer éxito en el torneo y sueña con una recuperación que lo deposite en la lucha por el título. En el comienzo vislumbró más el conjunto granate y no sorprendió cuando abrió la cuenta a los 27 minutos del primer tiempo tras una veloz contra que terminó con Pedro De la Vega enviando un centro desde la derecha que capitalizó Nicolás Orsini entrando solo por el primer palo.

El desarrollo continuó parejo con un local que no reaccionaba y, a los 44, se repitió la fórmula De la Vega-Orsini, éste desairó a Carlos Zambrano y definió ante Esteban Andrada por derecha con un disparo cruzado. En el complemento, los de Miguel Russo lograron cambiar su imagen: llegó la polémica cuando Alexis Pérez le desvió con el codo un disparo a Sebastián Villa y también hubo chances de Mauro Zárate, el ingresado Nicolás Capaldo y otro intento de Ramón Ábila, antes de que a los 40 descontara el mismo Wanchope al aprovechar un rebote tras un centro de Villa.

Sin embargo, quedaba poco tiempo que pudiera aprovechar el anfitrión. A los 47, Lautaro Morales se vistió de héroe al sacarle un furibundo cabezazo a Lisandro López. Al final, Lanús se llevó su premio por lo hecho en el segmento inicial y un Boca con muchos suplentes pensando en la Copa Libertadores quedó con una mueca de conformidad por la reacción que no alcanzó para evitar su segundo traspié al hilo y que deja con final abierto la Zona 4.