Basta: reconocida mechera robó telas y la escracharon

La mujer fue filmada cuando cometía el ilícito. “La mechera más conocida de Corrientes sigue suelta“, dijeron desde el local. Una mechera sustrajo ayer por la tarde dos piezas de telas del local de Sedería Corrientes. La mujer quiso volver a entrar al negocio luego de haber cometido el ilícito, pero le prohibieron el ingreso porque quedó registrada por una cámara de seguridad cuando cometía el robo. Ante esta situación, la ladrona al ser identificada salió corriendo y en su huía fue también filmada por un teléfono celular. La cuenta de Instagram de la tienda publicó que la mechera es Elsa Quiroz. “La mechera más conocida de Corrientes sigue suelta”, escribieron en la red social sobre la ladrona que tendría antecedentes de robos de la misma característica en otros comercios capitalinos. Desde el local también indicaron que la mujer fue demorada y realizaron la respectiva denuncia.

BASTA DE ROBAR

Sedería Corrientes

Elsa Quiroz de 48 años de edad. La mechera más conocida en Corrientes, libre e impune. Lamentablemente el día de ayer fuimos víctimas de la conocida mechera. La del pañuelo. La que antes andaba con un muchacho flaco. La que robo en una joyería en una vinoteca, en ferreterías, zapaterías etc. La mechera más conocida de Corrientes ¡Sigue suelta!

Esta vez nos tocó a nosotros. Ya había entrado muchas veces al local y como la conocemos siempre frustramos su objetivo y la echábamos. Ayer nos agarró de sorpresa y como ven en el video se llevó 2 piezas de tela creyendo que no nos íbamos a dar cuenta. No conforme con eso hoy volvió a intentar ingresar.

Al reconocerla no se le permitió la entrada y salió corriendo. Por suerte logramos que la demoren. Está la denuncia hecha, pero como es de público conocimiento, lamentablemente, ella “entra y sale“. Por lo menos ponemos esto para que todos veamos su cara una vez más, así por lo menos cuando la veamos nos podemos cuidar.

Impotencia es lo que tenemos que sigan sueltas estas personas que se aprovechan del trabajo de uno. Basta de impunidad para esta chorra. #bastaderobar