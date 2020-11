Bajaba una lancha y terminó la camioneta en el río

Intentó bajar una lancha al río, no calculó bien y terminó con la camioneta sumergida. Ocurrió ayer en la zona costera del barrio Río Paraná. El conductor salió ileso. Una curiosa situación, no exenta de peligro, ocurrió en la mañana de ayer en la zona de una guardería de lanchas ubicada en el barrio Río Paraná. “Un hombre de apellido Domínguez según dejaron trascender algunos testigos, estaba bajando su lancha y para ello utilizó su camioneta para ir dejando en el agua el trailer con la embarcación”. La camioneta perdió estabilidad y se fue hundiendo en la corriente del rio hasta quedar totalmente sumergida. El hombre logró salir ileso del incidente, aunque la camioneta no corrió la misma suerte.

Con la ayuda del tractor de la guardería de lancha de Araña y con mucho trabajo lograron rescatar el vehículo de las aguas del Paraná.

