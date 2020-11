Se contagió un concejal: hubo sesión, se trabó aumento del boleto

Con ausencia de concejales afectados por la pandemia. Sin reparos y consideraciones se aprobó ayer la primera lectura. Se convoca a la audiencia pública para el 2 de diciembre, mientras que el proyecto de incremento del pasaje de colectivo no ingresó para su tratamiento. En la penúltima sesión ordinaria del Concejo Deliberante de ayer se aprobó la primera lectura de la ordenanza Tarifaria para el Ejercicio Fiscal 2021 y la audiencia pública fue convocada para el miércoles 2 de diciembre, a las 8:00 en el recinto de sesiones, mientras se aguarda el despacho del Presupuesto 2021. El proyecto de incremento del precio de la tarifa plana no ingresó para su tratamiento.

La sesión se llevó adelante en la Sociedad Española ante el cierre de la Legislatura por el establecimiento de la fase 3 debido a la pandemia de covid-19. Hubo ausencia de tres concejales que por prevención estarían aislados y de los cuales uno estaría cursando la enfermedad. Pero más allá de esta situación particular que está afectando al Concejo Deliberante, ayer en los dos últimos minutos de la sesión se aprobó la primera lectura de la Tarifaria 2021 que implica incrementos en los tributos en torno al 45% y mientras el intendente Tassano destaca que la Tarifaria está equilibrado considerando la situación epidemiológica y económica actual, desde el sector comercial aguardan contar con el proyecto para analizarlo y plantear las cuestiones que consideren pertinentes en la audiencia pública.

La audiencia pública se realizará el miércoles 2 de diciembre. Para participar de ella es necesario retirar el formulario de inscripción en mesa de entrada del HCD o descargarlo de la web www.concejocorrientes.gob.ar, y presentarlo hasta el viernes 27 inclusive.

En este contexto, también ingresó para su tratamiento un proyecto de ordenanza que presentó el concejal Omar Molina del Partido Justicialista sobre la creación de un programa de facilidades de pago excepcional por la pandemia. “Este proyecto les da la posibilidad a los vecinos de pagar condonando todo tipo de intereses y recargo, para que pueda seguir pagando las tasas y estar al día. Esto generará una afluencia de contribuyentes que van a considerar esta posibilidad. Crea un plan de facilidades de pago también sin intereses hasta 12 cuotas”, destacó en la sesión el edil. Aclaró que la iniciativa va dirigida a las personas físicas, a los vecinos de a pie, al que la está pasando difícil, personas físicas y sociedades de hecho que son asociaciones informales que se forman para llevar adelante algún tipo de emprendimiento. “Tenemos que evaluar cómo incluimos a los vecinos que han estado al día, para habilitar la posibilidad de una quita para ser justos para no generar desigualdades”. Destacó que “el proyecto que presenté tiene relación con la Tarifaria actual, ya que refiere a los tributos del 2020”, para referenciar los posibles alcances de su iniciativa indicando que “estuvimos hablando con el oficialismo, se los adelanté antes de la presentación, pero en realidad están esperando informe del Departamento Ejecutivo, pero tienen interés. Es un proyecto que le sirve a la gente, pero también al intendente”. Sobre el Presupuesto Municipal 2021 manifestó que “se tratará en otra sesión. La intención fue dar un plazo para que se lo pueda estudiar”. En referencia al ingreso del proyecto para incrementar el precio del boleto del transporte urbano de pasajeros aclaró que “no estaba en el orden del día, por eso no se le dio tratamiento”.

Durante la sesión hubo un entredicho por el proyecto que impulsa el concurso para cubrir el cargo del defensor de los Vecinos del concejal José Romero Brisco, quien luego de dar a conocer su iniciativa fue increpado por el concejal Germán Braillard Poccard que si bien aclaró que trabajará en la propuesta, advirtió que “toda instancia que elimine la participación democrática es un retroceso institucional”, y ponderó la participación ciudadana en este tipo de elecciones. La respuesta no se hizo esperar, ya que Brisco volvió a tomar la palabra para señalar que el concejal preopinante no había leído el proyecto y que ese expediente apunta a llevar mayor trasparencia al proceso y habilita la posibilidad que cualquier persona pueda ocupar ese cargo.

En el encuentro parlamentario fueron aprobadas varias normativas vinculadas a la temática de género e inclusión.