Aún no hay detenidos por el Caso Aguirre

Luego del homicidio del correntino Enzo Aguirre en un hotel de Retiro (Buenos Aires), salieron cientos de voces de repudio por el hecho al cual consideran un “crimen de odio”. Los investigadores, si bien tendrían indicios, hasta el momento no concretaron ninguna detención. Salvador Bertini, amigo del correntino de 23 años asfixiado en la habitación de un hotel, dijo que la sospecha principal es que se trata de un crimen de odio “porque es gente que se aprovecha que son trabajadores sexuales, no llegan a tener relaciones y cometen delitos”.

Bertini señaló que lo que le sucedió a Enzo “pudo pasarle a cualquiera” y que la sospecha es que existe una banda que se dedica a cometer crímenes de odio contra integrantes de la comunidad Lgbtq+ en Buenos Aires. Destacó que cuando conoció a Enzo se hicieron amigos y con la llegada de la cuarentena perdió su trabajo, por lo cual le dio lugar para vivir.

Como Aguirre “era muy independiente, quiso ver cómo llevar un plato de comida a su mesa y empezó a trabajar” ofreciendo servicios sexuales. Relató que cualquiera de los jóvenes que se dedica a la prostitución pudo tener el mismo destino que Enzo y adelantó que quienes lo asesinaron, si no son detenidos “van a seguir haciendo eso”, advirtió desde Sudamericana.

Confirmó que Enzo era oriundo de la capital correntina y que la familia está articulando los medios para traer el cuerpo a Corrientes. “Éramos muy unidos, no sólo conmigo, sino con su entorno”, explicó al contar sobre su relación con Enzo. “Era muy querido por todo el mundo, no le caía mal a nadie y el que lo conocía se encariñaba enseguida”, remarcó.

Sobre los atacantes dijo que “odian a la comunidad gay, se encargan de robar y golpear, y lo hacen sólo con ellos”, es decir, contra los integrantes del colectivo. Aludió a que “se aprovechan de la vulnerabilidad de quienes tienen que trabajar ofreciendo servicios sexuales”.