Atlético Tucumán apelará el fallo que benefició a River

El Tribunal de disciplina resolvió no sancionar deportivamente al Millonario y los tucumanos buscarán revertir la decisión por la vía legal. Después de lo que fue la decisión del Tribunal de Disciplina de no sancionar deportivamente a River por haberse negado a jugar ante Atlético Tucumán en la extinta Copa de la Superliga, el Decano ahora buscará apelar el fallo y revertir la resolución.

Un día después de conocerse la decisión del Tribunal, desde Tucumán avisaron que estaban “estudiando y analizando los fundamentos del fallo” para decidir los pasos a seguir. Allí, tras este análisis, resolvieron apelar el fallo. En concreto, pese a que todos los equipos jugaron sus partidos aquel 14 de marzo, el Tribunal de Disciplina entendió que el descargo de River fue convincente y no sancionó al Millonario con quita de puntos sino tan solo con la responsabilidad de pagarle al Decano los gastos de traslado. De todas maneras, si bien los tucumanos apelarán lo cierto es que no es común que una apelación revierta un fallo del Tribunal, por lo que el pedido difícilmente prospere.

Quien no se guardó nada al referirse al fallo del Tribunal de Disciplina fue el arquero de Atlético Tucumán, Christian Luchetti, quien habló al respecto tras el partido de ayer ante Racing: “Es una falta de ética, sentido común y lógica”.

“No me sorprende nada. Para algo está el reglamento. Mirá si mañana se nos ocurre no viajar a Buenos Aires porque no tenemos ganas o tenemos dos o tres jugadores positivos, esperamos a que se recuperen y jugamos cuando queremos. Me parece una falta de respeto hacia el fútbol, una falta de ética, sentido común y lógica. Si hay un reglamento, se debe cumplir”, disparó el Laucha.

El guardameta fue incluso más lejos y explicó que corrieron más riesgos ellos que River, que ahora no será sancionado deportivamente: “Los que más riesgos corrimos fuimos nosotros, que viajamos a Buenos Aires, que estuvimos en el hotel y en el aeropuerto. La decisión de River fue unilateral, se jugaron todos los partidos. Si AFA decide esto, me parece una falta de respeto total”.