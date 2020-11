Argentina juega esta noche ante Paraguay en La Bombonera

El partido se jugará desde las 21:00. La selección argentina de fútbol buscará hoy una victoria que le permita liderar la tabla cuando se enfrente como local a Paraguay, elenco dirigido por Eduardo Berizzo, en partido correspondiente a la tercera fecha de las Eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022. Se disputará a partir de las 21:00 en el estadio Alberto J. Armando, con arbitraje del brasileño Raphael Claus, acompañado por sus compatriotas Bruno Pires y Danilo Manis como asistentes y Luiz Flavio Oliveira como cuarto. Irá televisado por la TV Pública y por la señal deportiva de cable TyC Sports.

El equipo de Argentina acumula seis puntos luego de los triunfos ante Ecuador y Bolivia, en la altura de La Paz, y es líder junto a Brasil, el otro que ganó sus dos encuentros, mientras que Paraguay tiene cuatro unidades y se encuentra en la cuarta posición. El entrenador Lionel Scaloni deberá esperar por la evolución física de algunos futbolistas que no se encuentran al cien por cien, uno de ellos el delantero Lautaro Martínez, quien tiene molestias en el isquiotibial de su pierna derecha. El jugador del Inter de Italia no se entrenó con normalidad y, en caso de no estar en óptimas condiciones, en su lugar entraría Lucas Alario mientras que otros tres jugadores que se entrenaron de manera diferenciada son Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico y Roberto Pereyra. De los tres, Pereyra fue desafectado este miércoles mientras que de los dos restantes el que está más complicado es el lateral del Ajax quien padece una molestia muscular y si no está en buen estado para jugar, Scaloni se inclinaría por Lisandro Martínez o Facundo Medina, quien tuvo su debut en Primera en River jugando en esa posición.

Además Lucas Martínez Quarta arribó al país tras tener un largo viaje desde Italia y sus posibilidades de estar en el once titular dependerán de cómo esté físicamente mientras que por la banda izquierda los que pelean por estar son Giovani Lo Celso, Exequiel Palacios y Ángel Di María.

PARAGUAY

El equipo conducido por Berizzo sufrió algunas bajas importantes para enfrentar esta etapa de las Eliminatorias Sudamericanas, como son los casos de los futbolistas Blas Riveros, Andrés Cubas y Lorenzo Melgarejo. El entrenador argentino no dio a conocer el elenco que jugará ante Argentina, pero se estima que entre Junior Alonso y Santiago Arzamendia saldría el reemplazante de Riveros mientras que en el mediocampo también habría variantes.

Los futbolistas Richard Sánchez y Jorge Morel pelean por un lugar en el conjunto inicial mientras que Berizzo seguramente incluirá entre los titulares al delantero de San Lorenzo, Ángel Romero, y al ex Lanús Miguel Almirón.