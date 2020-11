Apoyan proyecto de ley de Asignación para Bomberos Voluntarios

Varios Concejos Deliberantes apoyan el proyecto de ley de Asignación para Bomberos Voluntarios de la Provincia. Los concejales de Goya, Esquina, y Mercedes aprobaron la Declaración de Interés Municipal para el proyecto de ley que prevé un aporte del Estado a Bomberos con determinados años de labor y otros requisitos. Consideraron “un justo reconocimiento” que no afecta a las arcas públicas. El proyecto de ley de Asignación Retributiva Vitalicia para Bomberos de la Provincia, que cuenta con media sanción de Diputados -se encuentra en el Senado-, recibió la adhesión de distintas municipalidades, a través de sus Concejos Deliberantes, tal el caso de Goya, Esquina y Mercedes y, según informaron, esta semana se sumarían otras comunas, con el aval de las distintas asociaciones de bomberos.

La iniciativa viene desde el año 2012 presentándose en distintos períodos parlamentarios, no logrando la sanción definitiva en la Cámara Alta -pese a la unanimidad lograda siempre en Diputados- por distintos detalles, que fueron siendo corregidos y explicados. Por citar un ejemplo, un dato que debió comprobarse una y otra vez fue que para afrontar esta asignación “no se perjudica al sistema previsional, ya que sale de rentas generales”, y que el beneficio alcanza a servidores públicos que acrediten determinados años de servicio, entre otros requisitos formales.

Desde la Federación de Asociaciones de Bomberos Voluntarios, su presidente Manuel Palacios informó que representantes de las distintas asociaciones dialogaron con los senadores provinciales, quienes manifestaron su adhesión. “Lo que queremos es que lo traten, apoyen o no”, dijo Palacios señalando que estuvieron a disposición de la comisión pertinente, pero nunca fueron citados.

GOYA

En el caso de Goya, el cuerpo de ediles convocó al autor de la iniciativa Perucho Cassani a su sala de reuniones el miércoles 18, donde el titular del Concejo Deliberante, viceintendente Daniel Jacinto Ávalos, entregó la “declaración de Interés Municipal” para el trámite que se lleva adelante en la Legislatura Provincial.

Pedro Cassani agradeció la resolución aprobada, considerando que “es una caricia para el alma de los bomberos”, y demuestra el pensamiento que “es algo absolutamente legítimo y necesario”, y ayuda para que se entienda que “no tiene nada que ver con la autoría de algún legislador o bloque en particular”.

ESQUINA

El Concejo Deliberante de Esquina, aprobó por unanimidad la Declaración N°011/2020 de Interés Municipal y Legislativo el Proyecto de Ley de Asignación Retributiva y Vitalicia, para que éstos cuenten con un aporte mínimo del Estado, que “colabore, al menos, para hacer frente a los problemas de salud que se puedan generar con los años de servicio” explicó un edil tras la sesión del miércoles 18.

MERCEDES

En Mercedes, la aprobación también fue por unanimidad, y copia de la declaración fue enviada a los legisladores provinciales de esa localidad, complementando el trabajo de la asociación de bomberos local, que ya venían dialogando con ellos.