Detienen a tres menores por el robo de dos motos. Los rodados fueron recuperados por la policía. Una de las motos había sido sustraída desde un domicilio. La policía recuperó dos motocicletas robadas y también detuvieron a tres menores de edad, quienes están acusados de ser responsables de la sustracción de ambos vehículos. El arresto se produjo en el barrio la Chola de la capital provincial. Uno de los rodados fue sustraído desde un domicilio del barrio Sur, y había sido comprado hace 20 días por su propietaria Lara Rindel. La mujer comentó que se percató del robo esta mañana cuando se levantó y ya no encontró su moto. La víctima estima que el hecho de inseguridad se produjo entre las 6:00 y 7:00. “El vehículo estaba trabado, pero no encadenado”, indicó.

Cómo ingresaron a su casa, Rindel dijo que los delincuentes podrían “haber forzados una puerta”, sino “entraron por un espacio que queda en el portón”. “Los ladrones son unos nenes que no son mis vecinos, pero parece que se juntan con ellos”, comentó Lara. Dijo que en el barrio Sur (donde vive) “hay mucha inseguridad” y los delincuentes son “menores de edad” y que “andan armados con cuchillos”.

Reconoció el accionar de los agentes de seguridad, y admitió que tuvo “mucha suerte” para recuperar su moto. “Si no nos hubiésemos movido, esto quedaba en el aire”, aseguró. En cuanto al procedimiento policial, contó con la participación del personal policial perteneciente al GRIM 5 y destacamento San Marcos. En esta última dependencia fueron trasladados los tres menores arrestados, a quienes, además, le incautaron un arma de fuego de fabricación tumbera, según informaron desde la policía.