Alcoholizado evitó control policial y provocó incidente callejero

Terminó detenido y con el auto secuestrado. Ocurrió pasadas las 2:00 de hoy, cuando un sujeto salió desde la ruta provincial 43 y retomó por ruta 12. A gran velocidad evitó un control policial chocando los conos. Fue interceptado finalmente por avenida Libertad y Las Dalias. El vehículo Peugeot (blanco) salió a toda velocidad desde la ruta provincial ° 43 tomando por ruta nacional 12. A toda velocidad chocó algunos conos que se encontraban en los controles camineros. El auto fue localizado en avenida Libertad y Calle Las Dalias (banda norte) por personal policial. Al momento de intentar identificar al conductor, se negó y no descendió del vehículo. El sujeto insultó al personal policial con total agresividad. Tras varios minutos de negociación accedió a identificarse.

Se labró un acta por no tener licencia de conducir, no contar con las documentaciones del vehículo, no poseer seguro obligatorio, y negarse a la prueba de alcoholemia.

El auto fue preventivamente retirado de la vía pública y siendo trasladado hasta la sede municipal de Artigas 1100. El conductor fue trasladado hasta la Comisaria Novena.