Acá arriba estoy, Román (Video)

El video de Maradona que más hizo llorar: “Acá arriba estoy, Román”. El sitio Minuto Boca reeditó el homenaje que hizo Boca sobre el palco de Maradona en la Bombonera y metió charlas geniales con Palermo y Riquelme. El 25 de noviembre, el día que quedará inmortalizado por la muerte de Diego Armando Maradona, Boca no podía quedar afuera de los mil y un homenajes hacia el campeón del mundo. El Xeneize le dedicó varios gestos al campeón del mundo, pero sin dudas uno de los más emocionantes se dio en la Bombonera. El club apagó todas las luces del estadio, pero dejó solamente prendidas las del palco de Maradona, aquel que está a su nombre desde 1996. El sitio Minuto Boca reeditó uno de los videos del Xeneize, que grabó un zoom out desde esa habitación tan especial hasta tener el panorama de todo el estadio a oscuras.

“Le agradezco a Dios que haya creado la Bombonera y que me haya hecho de Boca”, empieza el diálogo con la voz de Maradona como narrador. Sin dudas, lo que más nos emocionó fue el después: las charlas del campeón del mundo con Martín Palermo y con Juan Román Riquelme tras la final Palmeiras-Boca, que significó la obtención de la Copa Libertadores para Boca en 2001. Tremendo.