Aborto Legal: Alberto Fernández presentó el proyecto

La sesión convirtió en ley el Presupuesto 2021. “Siempre fue mi compromiso que el Estado acompañe a todas las personas gestantes en sus proyectos de maternidad y cuide la vida y la salud de quienes deciden interrumpir su embarazo”, aseguró el presidente de la Nación. Ratificó que “el Estado no debe desentenderse de ninguna de estas realidades”. La sesión maratónica de este martes comenzó con desorden, desperfectos técnicos y fastidio por parte de los integrantes del recinto. Hubo fuertes cruces entre diputados del oficialismo y de la oposición, sobre el giro a comisiones de los proyectos y el alcance del aislamiento social, preventivo y obligatorio.

Durante el transcurso de la tarde de este martes 17 de noviembre, mientras el Congreso Nacional debate el aporte solidario de las grandes fortunas, el presidente Alberto Fernández anunciará el envío de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (ILE) al parlamento. La decisión fue filtrada por fuentes del Ejecutivo nacional a diversos medios. El jefe de Estado brindó un mensaje desde Olivos. Aprovechó la fecha simbólica del Día de la Militancia para formalizar el envío del texto de ley. Entre el aporte y la ILE será una jornada con una fuerte carga política.

La semana pasada, la secretaria Legal y Técnica del presidente, Vilma Ibarra, confirmó que Alberto tenía decidido enviar la ILE en “el transcurso del mes de noviembre”. La meta, explicó la funcionaria, es que se trate en el período de sesiones extraordinarias que el Gobierno Nacional convocará para que el Congreso trabaje durante el verano. Ibarra había dejado abierta la fecha precisa en la que el mandatario haría el anuncio. Todo indica que será hoy. En la inauguración del período de sesiones ordinarias del Congreso, el 1 de marzo de este año, Alberto Fernández había reiterado su promesa de campaña impulsar el aborto legal. No había dado una fecha precisa, pero la mención durante el discurso inaugural del trabajo parlamentario fue una señal nítida que sería durante el 2020. Luego vino la pandemia. Y la Argentina y el mundo cambiaron.

El movimiento de mujeres y la Campaña Nacional por el Aborto Legal comenzaron a mediados de este año un movimiento creciente para reinstalar el tema, corrido por completo de la agenda por el Covid-19. Primero fue en las redes sociales con la consigna “es ahora”, respecto al debate por la legalización del aborto. Con los cambios de fase de la cuarentena y las reaperturas, la campaña desembocó en una multitudinaria caravana. Se realizó el 4 de noviembre. Unos días después Ibarra anunció que el proyecto sería enviado este mes.

La Interrupción Legal del Embarazo tuvo su primer debate durante el gobierno de Mauricio Macri, en el año 2018. A pesar que el propio Macri envió la iniciativa al Parlamento, la posición de su administración fue ambivalente y finalmente contraria. La ley se aprobó en la Cámara de Diputados con un corte transversal. En todos los bloques hubo quienes votaron a favor y en contra. La traba de la ley vino en el Senado, donde no pudo lograr el respaldo de la mayoría. Hace 10 días falleció el cineasta y político Fernando Pino Solanas. Sus discursos durante el debate de la ILE en el Senado en 2018, se viralizó el día que se conoció la noticia de su muerte. Pino era senador en aquel momento. “Bravo chicas. Esto no es una derrota. Es una victoria enorme -dijo en un tramo de su intervención-. Nadie podrá parar a la oleada de la nueva generación. Será Ley, habrá Ley contra viento y marea”. La visión de Pino puede volverse realidad.