A Gabigol le regalaron la camiseta de Boca

Enloqueció todo Twitter. El delantero de Flamengo, verdugo de River, pasó por Casa Amarilla y recibió la camiseta de Carlitos Tevez. Hubo repercusión en redes. Mañana vuelve la Copa Libertadores, el torneo que tantas alegrías nos ha dado desde épocas de antaño. Uno de los duelos más picantes de la jornada es el que protagonizarán Racing y Flamengo. El vigente campeón se entrenó hoy en el predio de Boca Juniors a la espera del gran duelo en el Cilindro de Avellaneda.

Justo en el aniversario de su conquista, el Fla recibió un presente de parte de la dirigencia del club xeneize. Fue Gabigol, el verdugo de River Plate, el encargado de acercarse al famoso consejo de fútbol para agradecer el obsequio. Las redes estallaron de furor al ver al delantero de la Selección brasilera sosteniendo la ’10’ de Carlitos Tevez. ¿Se cruzarán en esta Copa?

Antes do treinamento no CT do @BocaJrsOficial, o Presidente Rodolfo Landim e @gabigol trocaram camisas com a diretoria do time argentino. #VamosFlamengo pic.twitter.com/92Q73x2SwI

— Flamengo (@Flamengo) November 23, 2020