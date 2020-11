$957 millones: ninguna empresa recibe el nivel de subsidios que los colectivos

En la antesala de una nueva suba del boleto, “ninguna otra empresa en la Provincia recibe el nivel de subsidios que las de colectivos”. Nelson Veas Oyarzo de la Asociación de Consumidores de Corrientes, informó que este año las empresas han recibido 957 millones de pesos en subsidios de los gobiernos Nacional y Provincial. “Este nuevo intento de aumento nos causó mucha sorpresa y representa un alto grado de irresponsabilidad de la parte empresarial“, dijo Veas. “Primero escuchamos un pretendido aumento de boleto a $100, algo que implicaría un costo imposible sobre miles y miles de trabajadores. Ahora bajaron un poco el tono y pretenden un boleto de $54”, indicó.

“En Buenos Aires, los primeros tres kilómetros el boleto vale $18, hasta 6 está $20 y así va aumentando hasta llegar a $30. Acá ya lo tenemos a $30 y las distancias son menores. Acá tuvimos una gran parte de colectivos parados y pese a esto, los subsidios estuvieron a la orden del día”, detalló. “De los gobiernos nacional y provincial, las empresas recibieron todos los meses 87 millones de pesos. Y todavía no tenemos el monto del subsidio municipal. A la fecha, llevan cobrados 957 millones de pesos en subsidios”, puntualizó.

“Ninguna otra empresa de nuestra provincia recibe semejante caudal de subsidios. Son un barril sin fondo, no hacen ninguna inversión (refugios en las paradas, señalización), no tienen los seguros o impuestos al día. A los choferes tampoco les pagan”, agregó.

“Hace un tiempo hice la denuncia formal por el tema que no les hacen los aportes previsionales a los choferes, eso es un delito federal. Pero no pasó nada y eso que fue presentado con toda la documentación. El sindicato mira para el costado y también el poder concedente. Los concejales deberían controlar que se controle a las empresas”, sostuvo el referente de los consumidores.

Destacó la ironía que, en el SIMU, la mesa que debe discutir los aumentos del transporte, no haya representantes de los usuarios. “Están los empresarios, el municipio, el sindicato y los concejales. No hay representante de los usuarios porque no les conviene. Para nosotros el SIMU es inconstitucional, porque no están los usuarios”, lanzó. Veas Oyarzo adelantó que no descartan judicializar el tema, algo que ya hicieron en Paso de los Libres hace poco, cuando allí pretendían subir el boleto de $20 a $30. “Este no es el momento para un aumento”, cerró.