20 años de prisión para el fusilamiento del 17 de Agosto

Confirmaron 20 años de prisión para el autor del doble crimen. Ocurrió el 5 de diciembre de 2016 en el Barrio 17 de agosto. El hecho se enmarcaría en un ajuste de cuentas entre dos familias tras una disputa de varios años. Cristian Arce, condenado el 20 de julio a 20 años de prisión por el delito de doble homicidio calificado por el uso de arma de fuego. También está imputado su hermano Ariel Victoriano Arce, que fue declarado en rebeldía. En la sentencia el STJ recomendó al TOP N°2 que continúe e insista con el hallazgo y aprehensión del prófugo para que pueda ser juzgado. El Superior Tribunal -en audiencia oral-, y por unanimidad, mediante la sentencia penal N°109/2020 rechazó el recurso de casación presentado por la defensa particular de Cristian Arce, condenado el 20 de julio a 20 años de prisión por el delito de doble homicidio calificado por el uso de arma de fuego.

Este delito está previsto y penado por el artículo 79 en función del artículo 41 bis del Código Penal, en concurso ideal, artículo 54 del Código Penal, en calidad de coautor material, conforme los artículos 40, 41 y 45 del Código Penal. La corte provincial confirmó la sentencia Nº65/2020 del TOP N°2. Su hermano, Ariel Victoriano Arce, también está imputado en la causa, pero se lo declaró en rebeldía porque actualmente se encuentra prófugo. En el punto 2° de la parte dispositiva de la Sentencia N°109/20 (dada a conocer al reingreso del cuarto intermedio en la audiencia oral del día de la fecha), dictada por el máximo órgano de Justicia provincial, se recomendó al Tribunal de Juicio que continúe e insista en el hallazgo de Victoriano Arce para que pueda ser juzgado.

EL HECHO

Ocurrió el 5 de diciembre de 2016 cuando dos hombres, Antonio Vigo y Hernán Darío Monzón se desplazaban en un automóvil por calle Sánchez de Bustamante en su intersección con Avenida Cazadores Correntinos. Cristian Arce detuvo la marcha de su coche en el que iba junto a su hermano. Este, actualmente declarado rebelde, bajó del auto y disparó un arma calibre 9mm contra las víctimas, terminando con la vida de ambos, y se dio a la fuga caminando, mientras que el condenado se subió a su vehículo y huyó.

AGRAVIOS

La defensa particular de Cristian Arce presentó el recurso de casación porque consideró que el TOP N°2 no obtuvo las pruebas suficientes para condenarlo a 20 años de prisión. Sostuvo que los testigos coincidían que los disparos fueron realizados por una sola persona, que sería el acompañante que circulaba en el coche, es decir el hermano de Arce, que está prófugo de la justicia. La defensa también basó su casación, en el resultado del DERMOTESR que se practicó al condenado y su hermano, inmediatamente después del hecho y que determinó que ninguno tenía rastros de pólvora. Sostuvo que no había ninguna prueba en la causa que acredite que Cristian Arce tuviera Dolo de participar en el homicidio cometido por otra persona (su hermano). En este contexto, consideró que, si eventualmente el Tribunal de Juicio tuvo probada algún tipo de responsabilidad en el hecho, debió atribuirle una mera participación y no la autoría.

AUDIENCIAS ORALES DEL STJ

Estas audiencias orales a cargo del máximo órgano de justicia provincial se llevan adelante una vez por semana y garantizan celeridad, inmediatez, transparencia, eficacia y eficiencia en los procesos. Estuvieron en el Salón de Acuerdos, presidiendo el debate el doctor Luis Eduardo Rey Vázquez y los ministros, doctores Eduardo Panseri, Fernando Augusto Niz, Guillermo Horacio Semhan y Alejandro Alberto Chain. El fiscal adjunto, doctor Jorge Omar Semhan y la defensa particular, participaron a través de la plataforma Cisco Webex Meetings (forma remota) en cumplimiento de las medidas de aislamiento dispuesta en el marco de la pandemia por COVID-19. Los fundamentos de la sentencia N°109/20 serán dados a conocer el viernes 13 de noviembre a las 12:00 horas.