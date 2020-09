Reclamó el aumento de Internet y le dieron una golpiza en Santa Rosa

Un docente se sorprendió al recibir la boleta del servicio, con una suba sustancial, por lo que decidió ir hasta las oficinas de la empresa a reclamar por el aumento indebido. Fue recibido por el dueño, quien lo sacó del local a los empujones y golpes de puño. No conforme con eso, luego fue hasta la casa del docente para intimidar a su familia. Ariel Cantero es docente santarroseño y ayer por la tarde vivió una situación insólita y violenta.

“Fui a la agencia Speed de Alexis Sigot, que da servicio de internet, a abonar la cuota. El día anterior ya me había sorprendido porque la boleta vino con un aumento. Habíamos hecho un contrato de $3.500 por tres meses, para pagar la instalación y el servicio. Y ayer me salió con $3.800″.

“Entonces, pido hablar con el dueño. Llega el hombre, al que conocemos todos, ya que es una ciudad pequeña, entra en la oficina, cierra la puerta y dice ‘Quién quiere hablar conmigo‘ y cuando le digo que soy yo, me dice de mala manera ¿’Qué necesitas?'”, comentó el docente.

En ese momento, tras la consulta sobre el aumento de la cuota de internet, según relata el docente, la respuesta fue “Vos no me vas a manejar mi empresa; los precios los pongo yo“.

“Entonces saco el teléfono como para grabar la situación. En ese momento me manotea el teléfono y para cuando me doy cuenta, recibo la primera trompada en la sien. Me empuja dentro de su oficina, me golpea, delante de la gente de la empresa y mi esposa”, comentó Ariel.

“Me sacó a la calle y me siguió pegando allí”, agregó. Tras el hecho, Ariel Cantero se dirigió a la comisaría para realizar la denuncia de lo que había ocurrido. Mientras eso pasaba, el dueño de la empresa fue hasta la casa del denunciante y amedrentó a los hijos, con intenciones de llevarse los aparatos que habían instalado allí recientemente para otorgar el servicio de internet. Tuvo que llegar un móvil policial para pedirle al hombre que se retirara del lugar.

Ariel Cantero manifestó su preocupación con respecto a que alguna prueba de lo ocurrido en la vía pública desaparezca, ya que la misma empresa fue la encargada de colocar las cámaras de seguridad de la ciudad.