Protocolo para que chaqueños ingresen a Paso de la Patria

Habrá estrictos controles sobre las personas en Paso de la Patria, que no estarán autorizadas a pasear por el pueblo, hacer uso de los comercios, ni entrar en contacto con los locales. Solo autorizarán veinte (20) vehículos por jornada para entrar a la localidad.

Tras el anuncio del gobernador Valdés, indicando que los residentes chaqueños con casas en Paso de la Patria estarían autorizados a llegar a la localidad para controlar sus propiedades, previa solicitud de un permiso, en la Villa Turística definieron un protocolo para evitar que las llegadas impliquen contagios de coronavirus.

“En principio, los interesados deben tramitar un permiso y turno en la página del Gobierno Provincial

https://permisos.corrientes.gob.ar/permisos

“Para ingreso a Paso de la Patria, y en base al turno que nosotros junto con la página de permisos vamos a estar otorgando, deben hacerse el hisopado con una anticipación de 48 horas”, explicó el intendente de Paso de la Patria, Guillermo Osnaghi.

El protocolo diseñado en Paso de la Patria define que no habrá más de 20 propietarios chaqueños de forma simultánea en el pueblo, ya que se autorizarán a ingresar un máximo de 20 vehículos por jornada. No hay un límite de personas a ingresar por vehículo, ya que dependerá del mismo y que se cumplan las leyes de tránsito al respecto.

Se definió que el horario de ingreso para los vehículos será de 8:00 a 15:00 de lunes a lunes, y el horario para retirarse será de 13:00 a 20:00.

Se permitirá el ingreso sólo al domicilio autorizado, sin contacto con la gente local. Los residentes chaqueños que llegarán para revisar sus propiedades no podrán entrar en contacto con comercios locales, ni ingresar a ninguna oficina pública o privada de la localidad.

El control de ingreso y egreso se realizará por medio de cupones identificatorios, que serán entregados a quienes llegan a controlar sus propiedades y que estos deben devolver al salir.

“Tendrán que traer las provisiones y combustibles necesarios para abastecerse durante su estadía en Paso de la Patria y se identificará los vehículos con un calco en el parabrisas y la luneta, para que realmente queden en sus domicilios”, explicó Osnaghi.

“En caso que necesiten más de un día para acondicionar la casa, deben solicitar la autorización para quedarse un día más, pero estarían ocupando uno de los cupos de los 20 que hay por día”, aclaró.