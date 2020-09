Los medios españoles coinciden en una cosa: Messi se queda. Después de varias idas y vueltas, todavía no se definió dónde estará el futuro de Lionel Messi, quien pidió salir de Barcelona, aunque desde España confían que se quedará.

Es que la prensa de aquel país enfocó sus tapas (además de su Selección) en indicar que La Pulga estaría analizando quedarse en el elenco culé, en vez de emigrar.

“Se lo piensa. Messi estudia quedarse en el Barca”, tituló Sport, mientras que Marca fue más concreto y escribió: “Se plantea dar marcha atrás”.

Mundo Deportivo también le apuntó a Jorge Messi, padre y representante de Lio, quien tuvo una reunión con el presidente del club, Josep María Bartomeu, y puso: “Los Messi recapacitan”.

A modo de cierre, Diario As, que desarrolló casi toda su tapa en el empate contra Alemania 1-1, redactó: “La opción de que Messi continúa gana enteros”.

Lo cierto es que todavía no se definió el destino de Messi para la temporada 2020/21, pero los medios sueñan con que se quede y no vaya a Manchester City, uno de los grandes candidatos.