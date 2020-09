La limpieza de Koeman quedó prácticamente en nada

Por ahora, la limpieza de Ronald Koeman en Barcelona quedó prácticamente en la nada. Lionel Messi continuará en el conjunto catalán hasta junio de 2021, cuando termina su contrato, y ahora todas las miradas están puestas en los jugadores que no iban a ser tenidos en cuenta en este nuevo ciclo, como Luis Suárez y Arturo Vidal.

Con la continuidad asegurada de Messi en Barcelona, por ahora, la limpieza de Koeman quedó en la nada, ya que de los titulares de la dura derrota ante Bayern Múnich por 8-2, por los cuartos de final de la Champions League siguen todos, aunque el que está más cerca de pegar el portazo sería Arturo Vidal.

Es que el chileno habría acordado renunciar a cobrar el último año de contrato en el conjunto catalán con tal de recibir la libertad para llegar al Inter. De todas maneras, no descartan que la operación se realice por un monto simbólico, tal como sucedió con Ivan Rakitic.

Ante este panorama, todas las miradas están puestas en Luis Suárez, de gran relación con la Pulga, quien había sido desplazado por el entrenador mediante un breve llamado telefónico. Los medios europeos aseguran que hay chances que el delantero uruguayo siga el mismo camino que el argentino. Por el momento, su llegada a Juventus está trabada, más allá del problema con su pasaporte que le impediría llegar como comunitario.

Koeman ya impuso su sello: le prometió un mayor protagonismo a Antoine Griezmann en el ataque, le comunicó a Sergio Busquets y Samuel Umtiti que serán suplentes y anticipó que los jóvenes tendrán más lugar en el once inicial, como Riqui Puig para el desequilibrio. Miralem Pjanić, sería la carta creativa del núcleo del campo.

¿Y PHILIPPE COUTINHO?

Esta mañana el brasileño se presentó a los entrenamientos en la Ciudad Deportiva luego de su paso por Bayern Múnich, con el que obtuvo una Champions, una Bundesliga y una Copa de Alemania.

El nuevo Barcelona podría formar con Marc-André Ter Stegen; Nelson Semedo, Gerard Piqué, Clément Lenglet, Jordi Alba; Frenkie De Jong, Miralem Pjanic, Riqui Puig; Messi, Griezmann y Ousmane Dembélé. Entre los relevos, quedarían futbolistas como Umtiti, Busquets, Ansu Fati y Trincao, uno de los últimos refuerzos del equipo.