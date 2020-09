La atención en los bancos será normal

Aunque extremarán los cuidados, “la atención en los bancos durante los asuetos será normal”, adelantó Juan Lezcano de la Asociación Bancaria Corrientes. La atención en los bancos de la ciudad de Corrientes será normal, aseguró el titular de la Asociación Bancaria. “La atención será la habitual, pero se extremarán los cuidados porque hasta ahora no hay una decisión que se deje de atender o se cierre la actividad bancaria, como sí lo ha dispuesto el gobernador para la administración pública”, comparó.

“Las instituciones bancarias se seguirán manejando con los protocolos que tenemos firmados, si bien tenemos atención restringida creo que la mayoría ya se ha bancarizado así que entiendo por lo que he podido hablar al menos con el Banco Nación y otras instituciones se seguirá atendiendo estrictamente con los turnos que se vayan otorgando”, señaló.

Lezcano indicó que “se tendrá que extremar la atención en cuanto los turnos y se tomarán todas las precauciones respecto al distanciamiento, la situación interpersonal de cada uno, en definitiva, evitar todo lo que sea aglomeraciones y todo lo que sea el tránsito no imprescindible dentro de las instituciones”.

Y recordó que “la mayoría de los bancos ha adoptado la medida de hacer rotación de personal”. No obstante, adelantó que “hablaré con la Conducción Nacional por si hay alguna directiva al respecto”.