En la DPEC aseguran que no tienen casos de Coronavirus

Las autoridades del ente energético provincial difundieron un comunicado donde se informa: “A través del área de Medicina Laboral que la DPEC actualmente no tiene ningún caso confirmado a la fecha” de Coronavirus.

Tras las versiones surgidas ayer, la DPEC informó hoy que no hay casos positivos por Covid 19 en su plantilla de personal. No obstante, la misma fuente refleja que “se realizaron tres hisopados el día de ayer, pero sin resultados aún“.