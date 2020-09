El coronavirus no ataca a la municipalidad

Notable malestar en los trabajadores del municipio de la capital correntina, teniendo en cuenta las circunstancias que se viven y donde esta mañana el gobernador Valdés anunció que, en la práctica, se vuelve a Fase 1 y toda la ciudad de Corrientes está “cerrada” realmente. No obstante, los anuncios aparentemente en igual sentido del intendente Tassano, la municipalidad de Corrientes funcionará con “normalidad” en estos tiempos de pandemia. “Parece ser un virus selectivo que no ataca a los municipales correntinos”, se quejó una fuente confiable ante Diario1588.com.

La verdad es que los obreros, operarios, empleados y administrativos de la comuna que rige el cardiólogo Eduardo Tassano, están “muy dolidos” por esta determinación, teniendo en cuenta que sus pares de la administración pública provincial no irán a sus puestos de trabajo, por lo menos hasta el próximo lunes. En una medida adoptada en medio de múltiples brotes por toda la ciudad (Tipoití, Pediátrico, Caps, comisarías, comité de crisis, etc.)

MÁS INCREÍBLE AÚN

Es que, desde el área de turismo municipal, se asegura, enviarán al personal para “hacer encuestas en la calle”. Increíble.

Entre los viejos tacuarales de la punta del mismo nombre sobre avenida Costanera, se escuchó que el subsecretario Juan Pablo Picasso, y no es una pinturita, confirmó que el personal continuará cumpliendo sus mismos horarios. Lo mismo sucederá con el personal de fin de semana.

Lo que no es poco, debido a que el personal municipal, tanto de la Plaza Vera, como de la Plaza Cabral, deberán efectuar mediciones, sondeos de opinión y encuestas. Que implicará un mayor acercamiento con sus ocasionales transeúntes. De no creer. Todo en sus horarios habituales, pero no habrá atención al público en las casillas.

Igualmente ocurrirá con los agentes que cumplen tareas en esos Centros de Informes, según habría confirmado el jefe o responsable de estas áreas municipales donde hay mayor contacto con el público. En la mañana de este miércoles (2), en el horario de 9:00 a 13:00 y por la tarde desde las 15:00 hasta la salida de todo el personal; deberán estar en la calle haciendo medición para el observatorio y encuestas.

Varios agentes municipales aseguran que “en lugar de estar cuidando a los compañeros, los están mandando al matadero”. Se da justo en una esquina céntrica (Junín y San Juan), en las afueras de un conocido supermercado donde habría un caso positivo de coronavirus.

Los agentes que dependen de la administración del Palacio Municipal de 25 de Mayo y Mendoza, parecen percibir cierto tufillo a connivencia entre la jefatura de Personal y la primera fila de la AOEM (gremio comunal) con estas determinaciones que, para nada, van a defensa de los intereses personales de la gente, especialmente en el tema salud, en tiempos de pandemia.