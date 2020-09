Desbarataron dos organizaciones de explotación sexual

Los funcionarios de seguridad, a raíz de tareas investigativas y realizar cinco allanamientos, lograron la detención de seis integrantes de dos bandas delictivas que recibían dinero por trasladar ciudadanos del continente africano desde la República Federativa de Brasil a nuestro país, los cuales no poseían documentación que avale sus ingresos.

Durante los periodos de investigación, los gendarmes rescataron a siete personas de nacionalidad ghanesa, víctimas de estas organizaciones criminales.

Ayer, los efectivos de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales Paso de Los Libres, junto a personal del Escuadrón 7 “Cabo Misael Pereyra”, ante el conocimiento otorgado por las investigaciones realizadas por la Fuerza acerca de dos bandas vinculadas al tráfico y trata de personas, por disposición del Juzgado Federal de Primera Instancia de Paso de los Libres, efectuaron la inspección de cinco inmuebles en esa ciudad correntina.

Ambas organizaciones criminales lucraban al trasladar a ciudadanos provenientes en su mayoría del continente africano y no poseían documentación que habilite su ingreso al país. Además cometían otros delitos en los que involucraban a menores de edad e infracciones a la Ley 22.415 Código Aduanero, como por ejemplo el contrabando de mercaderías provenientes de la República Federativa de Brasil.

Durante la investigación, lograron constatar que los integrantes de ambas organizaciones criminales, ingresaban a la Argentina cruzando el Río Uruguay por pasos no habilitados provenientes de la ciudad brasileña de Uruguayana.

Al mismo tiempo que se desarrollaron las investigaciones, los uniformados rescataron a siete personas de nacionalidad ghanesa. Como resultado de las inspecciones de las cinco viviendas, los gendarmes incautaron $325.000 pesos argentinos, diez teléfonos, mercadería proveniente del contrabando de importación.

Seis personas quedaron a disposición de la Justicia Federal ya que a estas organizaciones se les atribuyen los delitos de Supresión de Identidad, Asociación ilícita y Trata de Personas, que son sancionados por la Ley de Migraciones e infracciones aduaneras.