Conflicto Bioquímicos IOSCor: Numerosas deudas y excesivas demoras

Se desató un conflicto por numerosas deudas, excesivas demoras y valores desactualizados, entre el Colegio de Bioquímicos y la obra social de los correntinos. Pese a eso, desde IOSCor “garantizan” el reintegro del costo de análisis a los afiliados.

Las autoridades del IOSCor garantizaron que “la obra social reintegrará el valor de análisis realizados en instituciones privadas” en medio de lo que consideran “una decisión unilateral que tomó el Colegio de Bioquímicos, terminando un convenio recíproco de más de 20 años”. En la otra vereda, la queja radica en las excesivas demoras para afrontar las suculentas deudas que tienen en el edificio de San Martín y San Juan, por lo que dieron por terminado un convenio que consideraban “obsoleto”, en todo sentido.

“El 31 de agosto recibimos una nota del Colegio de Bioquímicos donde nos informaron que desde el 1 de septiembre iban a refrescar los montos, reducir las prestaciones al 50% y cobrarles a los afiliados por un nuevo arancel. En una palabra, modificaron las condiciones contractuales de un convenio firmado. El IOSCor haciendo uso de la Cláusula 15ª del convenio hizo la rescisión del mismo y se notificó con diez días de anticipación”, se explicó.

“Ellos (bioquímicos) dan como caído con fecha de ayer. Pero hay 10 días de coberturas. Hasta el 10 de septiembre persisten las prestaciones recíprocas”, aclaró el interventor Gustavo Vega.

“Caído el convenio, anticipamos conversaciones con los hospitales, el Instituto de Cardiología y los afiliados que concurren a esos centros, donde podrán realizarse los análisis sin problemas”, aclarando que “los afiliados que elijan un centro privado, deberán presentar facturas para un reintegro”.

“Si un laboratorio privado no quiere brindar la prestación, el afiliado debe denunciarlo; puede pagar la prestación y será reintegrado tras presentar la factura y la orden del médico”, agregó. “Los afiliados no quedan descubiertos”, insistió.

“De todas maneras tenemos los elementos que esta situación no es la adecuada. Estamos viendo las denuncias. Y acá se cobró de más. Nuestra prestación es 50% a cargo del IOSCor, y en los planes especiales, es del 100%. Durante mucho tiempo se cobró al afiliado más de lo que le correspondía desde julio”, denunció Vega.