Dos casos nuevos de Coronavirus en Goya

Uno de los nuevos positivos no tiene vínculo con los casos anteriores. De las 27 muestras resultantes de los tres primeros envíos realizados del 1 al 3 de septiembre hay 4 casos positivos. De estos, 2 tienen vínculo estrecho (familiar); 1 de contacto estrecho; el otro es ajeno a los casos anteriores por lo que se está analizando el nexo.

Este último resultado que arrojó positivo no tiene relación directa con los anteriores.

El Equipo del Servicio de Epidemiología del Hospital Regional Goya, trabaja sobre la trazabilidad de los contagios.

En todos los casos los pacientes cumplen con el protocolo correspondiente, el aislamiento obligatorio, y se encuentran clínicamente estables.

Al momento, 24 muestras de las 27 enviadas arrojaron resultado negativo, lo cual y en principio es muy alentador en función de realizar la trazabilidad de contagios y a la vez atender y contener a las personas afectadas por el Covid; además de llevar tranquilidad a la ciudadanía, ante quien se insiste en que la mejor respuesta al Coronavirus es cumplir debidamente con el protocolo sanitario.

En el día de la fecha se realizaron 30 hisopados. Se continúa en la Fase 3. Goya no tiene circulación comunitaria.