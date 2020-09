Con Reyes y Pelozo, son dos muertos en el servicio de recolección de residuos

Ahora murió un operario municipal atropellado por un camión de LUSA. Lo llamativo es que un camión de la empresa privada LUSA atropelló a su operario que depende de la municipalidad y la noticia fue levantada o minimizada en los medios. Sólo se limitaron a expresar el “pesar” de LUSA y su “acompañamiento” a la familia del fallecido hoy, Ramón Rogelio Reyes (59) en el predio de disposición final de residuos sobre ruta 5.

Es el segundo operario muerto, luego del antecedente del empleado municipal, Manuel Peloso, que se cortó la mano con vidrios en la tarea de recolección que efectuó entre Navidad 2019 y año nuevo; para fallecer el primer fin de semana de 2020, atravesando una odisea de irresponsabilidades y olvidos.

El comunicado difundido solo se remitió a: “LUSA SA. expresa su dolor y acompaña a la familia del Sr. Ramón Rogelio Reyes, quien falleciera a causa de un lamentable accidente producido en el día de la fecha en el predio de disposición final”.

La firma enfatiza que: “Hemos prestado toda nuestra colaboración a la Municipalidad de Corrientes, de quien dependen los trabajadores afectados al servicio, para atender el caso y establecer sus causas”.

“Lamentamos el suceso y redoblaremos los esfuerzos para continuar coordinando y profundizando con nuestra contratante acciones en materia de prevención y seguridad”, cierra el comunicado.

PUBLICACIÓN ANTERIOR

03/Ene/2020

Denuncian a LUSA por abandono y muerte de un recolector municipal

Un recolector de residuos murió luego de sufrir un calvario tras recibir una herida cortante en la mano en plena tarea. La herida se le infectó debido a negligencia de sus jefes, que le habrían obligado a seguir trabajando a pesar de no aguantar más el dolor. Una infección terminó con su vida.

El relato lo hizo la familia de Manuel Pelozo, un joven basurero municipal, y dice:

“Este muchacho se llama Manuel Pelozo… Trabajaba de basurero en Lusa (empresa de recolección de residuos – Corrientes).

El día viernes a la mañana se cortó un dedo de la mano izquierda trabajando… cuando agarró una bolsa para tirar al camión que contenía un vidrio… El único testigo en ese momento es el que manejaba el camión de basura… Al terminar su trabajo a eso de las 15 hs. Porque su horario de trabajo es de 7 a 15 hs… se pega un baño y se va para el Hospital Vidal. Pero en Emergencia no le dieron bolilla y le mandan a la parte donde están los doctores orientadores. Le curan y le ponen un calmante. Ahí este muchacho le pide certificado médico para presentar en su trabajo al otro día y así tomarse el día y hacer reposo porque su dedo le dolía mucho. Le dice el doctor no te puedo hacer un certificado, pero te pongo acá en la receta que no podrás hacer actividad en tu trabajo por el corte que tenés… bueno le dijo al doctor.

Al otro día se presenta en LUSA y le pide al de seguridad para hablar con el jefe general, con el señor José Sosa. Ahí le dice el de seguridad que el jefe no quiere que pase… que si quiere que le hable por teléfono. Entonces Manuel Pelozo le pide que le dé el día porque no daba más de dolor y éste le responde que no le puede dar el día, que trabaje igual porque ya le dieron el día a su otro compañero. Que si quería lunes o martes le daba el día. Donde Pelozo le contesta que a él le dolía ese día la mano no lunes ni martes… pero no le quedó de otra que irse a trabajar lo mismo. En la segunda cuadra de levantar la basura ya no aguantaba el dolor y le comenta al camionero que ya tenía todo hinchado y le dice que de todas maneras no había nadie para reemplazarlo. Igual se aguantó de 7 a las 15 con la mano así.

Llega a la casa y le dice a su señora que no aguanta más que quiere ir al hospital”.

“Bueno le dice ella, pero para voy a ver si consigo algún Diclofenac para el dolor y sale la señora; cuando vuelve ella ya estaba su marido con la mamá de él. Volaba de fiebre… entonces le pusieron un paño mojado por la frente y fueron a mirar alguna clínica donde le acepten la obra social”.

“Uno de los supervisores de LUSA le dijo a la mañana cuando le vio con la mano así que vaya a la clínica del Norte. Entonces él le dijo a la señora que lo lleve ahí. Cuando llegan a la clínica le dicen que no atienden más a los municipales”.

“Salen y se van a Salta y 3 de Abril. Al llegar se encuentran que no había luz… entonces van al que está por España… Ahí lo atiende un doctor que le dice que compren la antitetánica para colocarle… Fueron a comprar, pero ya fue al pedo porque eso le hubieran colocado el primer día que fue al Hospital Vidal a hacerse atender. Pero Manuel Pelozo volvía a decir que no aguantaba el dolor. Lloraba ya de ese dolor. Entonces el doctor le dice que lo van a dejar internado así le ponen suero y calmantes por vena. Le pusieron de todo y no le pasaba y de tanto medicamento que le dieron y no le pasaba, las enfermeras le dieron 2 Clonazepam para que se duerma. Igual tampoco le hizo efecto en el momento sino al rato… al otro día domingo lo meten los doctores a cirugía para limpiarle y no sé qué más”.

“Después de la cirugía, el día domingo él seguía con dolor. A la nochecita la señora miró el dedo y tenía como carne podrida. Como cuando la carne esta negra y la venda que tenía en el brazo estaba toda mojada porque le salía tipo agua de la mano. Entonces la señora pide que le cambien la venda porque estaba toda mojada y no circulaba la sangre de lo apretado que tenía. Al sacarle la venda para cambiarle se ve que la infección subió rápido. A la madrugada le empezó a faltar el aire. Piden que le llevemos para terapia, así le ponían oxígeno. En vez de ellos no tardar y traer el oxígeno y listo. Nos hicieron que le sentemos en una silla de ruedas y le llevemos hasta donde estaba el oxígeno… entonces cuando llegan a terapia la señora quiere pasar con él y no la dejaron, le cerraron la puerta. A la media hora salen con la noticia que su marido falleció”.

“Queremos Justicia por él. Por el abandono de persona de LUSA hacia Manuel Pelozo, también queremos saber qué paso en el hospital, qué le medicaron y porque si vieron que era una infección no decidieron amputarle la mano antes que la infección subiera.

Queremos que se hagan cargo. Dejaron a una familia destrozada. Una señora con sus 3 hijos y su nieta. Queremos que paguen los responsables”.