Cierran preventivamente y aíslan personal de cabaña Don Julián

Por el Coronavirus en Corrientes, cierran preventivamente y aíslan al personal de la conocida cabaña en Paso de la Patria. Se trata de Don Julián, donde el fin de semana estuvo una persona con Covid 19 positivo. “Preventivamente cerramos las instalaciones hasta el lunes, aislando al personal y sus familias. Estamos tranquilos”, resumió el intendente.

“Esta persona estuvo los días sábado y domingo en un complejo del Paso; tenemos aislados a 20 trabajadores con sus respectivas familias por 20 días”, precisó Guillermo Osnaghi.

“Vamos a restringir los ingresos de personas que vienen desde zonas con casos positivos. La gente con constancia de trabajo se podrá movilizar sin problemas sobre todo con Capital”, sostuvo.

“El turismo interno está parado y los vendedores ambulantes no pueden venir”, agregó Osnaghi adelantando que “por todo lo que está pasando vamos a dar un parte diario de los casos locales”.

Respecto a lo ocurrido en Don Julián insistió que “el hotel toma todas las medidas del caso. Lo más seguro es que no haya habido circulación viral. Ya tuvimos casos parecidos y se aisló a la gente, se hisopó a las personas, pero preventivamente se hace el aislamiento”.

TRANQUILIDAD

“Estamos tranquilos. Hacemos los procesos preventivos aunque eso no quiere decir que no tengamos un caso a futuro. En el Paso hicieron caravana para no permitir que venga gente del Chaco, pero nosotros les decimos que debemos estar tranquilos y actuar con responsabilidad ciudadana”, explicó.

Según Osnaghi “de manera irresponsable, algunos medios locales difunden algunas cosas buscando llevar miedo, lo que no es lo adecuado para el momento que pasamos”.

CABAÑA DON JULIÁN

Los responsables de la Cabaña Don Julián difundieron vía redes sociales un comunicado explicando la situación.

“Cerramos preventivamente hasta el lunes 7 de septiembre. Nuestra prioridad es que te sientas tan seguro como en tu casa, por eso actuamos con rapidez y prudencia, de acuerdo a los protocolos establecidos por el Comité de Crisis de Paso de la Patria. Decidimos aislarnos preventivamente ante la presencia de un presunto caso de COVID19 de una pasajera, para cuidarnos y cuidarte a vos”.