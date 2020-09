Chaqueño enamorado quiere visitar a su novia correntina y escribió a Gustavo Valdés

El amor es más fuerte. Un chaqueño enamorado quiere visitar a su novia correntina y le escribió una carta al gobernador Gustavo Valdés. El joven de la ciudad de Resistencia, por medio de una misiva se dirigió al gobernador de Corrientes con el objeto de visitar a su novia que vive y trabaja en Corrientes.

Durante casi seis meses de pandemia, la joven pareja solo pudo verse pocas veces, para compartir “unas horas contadas”. Todo este tiempo se han mantenido en contacto virtualmente, pero ya no pueden afrontar la separación física.

La pareja planeaba convivir en la ciudad de Corrientes, un plan que se vio truncado ante la incertidumbre que ha generado esta situación de no saber en qué momento se podrá volver a la “normalidad”.

El objeto de la carta es obtener permiso para compartir más tiempo juntos, ya que solo pueden verse unas horas a la semana, tiempo que no es suficiente para mitigar la angustia que sienten al estar separados.

La intención de la misiva no es generar inconvenientes con la ciudad de Corrientes, lo único que este joven enamorado quiere es ver a la persona que ama con la que ha decidido convivir y compartir su vida.

El joven pide flexibilidad porque pagar $5.390 para estar 72 hs., en Corrientes es muy costoso, sumado a la angustia que genera a la pareja de solo poder compartir unas “horas contadas”, sumada a la despedida que genera más angustia aun al no saber cuándo podrá volver a cruzar el puente para verla.

Diario 21tv