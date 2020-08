Violencia de género en Ituzaingó

“Tengo miedo de que este fin de semana trate de hacernos algo“. Zulma Cáceres vive en Ituzaingó Corrientes y desesperada denunció a su ex pareja por violencia de género.

El hombre es radioperador muy conocido en la localidad de ‘la energía’.

“Primero fue violencia física, luego me amenazó con incendiar la vivienda en la que vivimos con nuestra hija menor de edad”, explicó.

“Hace una semana me cortaron la luz, ayer me cortaron el agua, y tengo miedo de que este fin de semana trate de hacernos algo más profundo”, señaló entre lágrimas desde Sudamericana.