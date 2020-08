Una familia con coronavirus no recibe atención médica

Son familiares del policía provincial cuyos familiares denunciaron a través de Radio Best (100.7) que estuvo toda una madrugada dando vueltas en una ambulancia descompensado. “Nadie lo quiso recibir en el Llano y en el hospital de campaña”, se escuchó. Aun no les dieron resultados de los hisopados, pero varios integrantes presentan fuertes síntomas, como fiebre, dolores de cuerpo y dificultades para respirar.

Luego que Alicia comentara desde Best (100.7) la odisea que vivió con su marido, el sargento ayudante que presta servicio en la Comisaría 10ª de Laguna Brava que fue diagnosticado con coronavirus, y con quien pasó la madrugada del domingo arriba de una ambulancia al ser rechazado en el hospital de campaña. Su hermano Walter también comentó la difícil situación que vive la familia.

En la casa del sargento viven otras seis personas y uno de ellos presenta fuertes síntomas de coronavirus, pero aún no está diagnosticado, ya que no le dan el resultado del hisopado y tampoco ha recibido atención médica pese a su estado.

“Son seis en la casa, el que está más atacado es mi sobrino mayor de 29 años; no puede respirar, tiene mucha fiebre y tos. Él se mantiene con Vitapirena”, comentó Walter. “Su estado comenzó hace una semana” y agregó que toda la familia se auto aisló desde que el sargento comenzó a estar enfermo.

En la casa viven el sargento y su mujer Alicia, así como dos hijos de ella. Su hija menor, a su vez está en pareja y tiene dos hijos menores. La preocupación de Walter es que su sobrino empeore y el estado se torne irreversible. El sargento está internado desde el lunes con diagnóstico confirmado.

“Recién el miércoles les hicieron el hisopado, si nosotros no nos movemos hablando en la radio, no les daban bolilla”, manifestó.

Sobre el estado de su sobrino de 29 años, Walter detalló que “se levanta a la madrugada volando de fiebre, se ducha y vuelve a la cama. Le duele el cuerpo y no puede respirar. Están esperando que muera para darle los resultados. ¿Por qué no lo asiste un médico? ¿Por qué nadie lo ve? ¿Por qué esperan el resultado? Si ya están sabiendo lo que está pasando con Lucas, que vivía ahí, ¿cómo no le asisten?”.

“Estoy muy preocupado. Tengo mi mamá, que es una señora grande, que tiene mil problemas de salud. Veo y escucho como están, muy mal, me mandan audios y por momentos se quiebran”, relató angustiado y comentó que otra hija de su hermana, que no vive en ese terreno pero que también tiene contacto con la familia, ha presentado síntomas en los últimos días y pese a que le hicieron el hisopado, tampoco le han entregado aun los resultados.