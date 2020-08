Un policía con Coronavirus internado en grave estado

Se trata de un uniformado que trabaja en la comisaría Décima de Laguna Brava, donde se registraron cuatro casos de coronavirus.

Un efectivo de la Policía de Corrientes debió ser internado en el hospital de campaña luego que se contagiara de coronavirus. El hombre de 38 años de edad, se encuentra en grave estado de salud, según señaló su esposa desde Radio Best (100.7), y denunció “abandono de persona”, porque “desde un principio nadie me dijo nada, y los tgrasladaron de aquí para allá, entre el hospital de campaña y el hospital Llano”, denunció la señora.

El uniformado es oriundo de San Luis del Palmar pero reside en la capital correntina, presentaba enfermedades preexistentes, como diabetes e hipertensión. Y tiene problemas en uno sus pulmones.

“Tuve que pedir custodia en mi domicilio”, señaló la señora, “por temor a represalia de los vecinos” y expuso su “preocupación porque nadie vino a informarme nada y no se cómo está mi marido en su cuadro de salud”.

“Ojalá que no esté en manos de Dios”, se esperanzó.

El funcionario policial contagiado presta servicios en la comisaria Décima del barrio Laguna Brava, donde hoy detectaron tres nuevos casos positivos de COVID-19. El primer infectado en esa dependencia policial había sido un sargento ayudante, a quien le detectaron ayer (miércoles), que contrajo la enfermedad.

Los familiares del policía hospitalizado se encuentran en cuarentena obligatoria por decisión del Comité de Crisis. “Aunque solo nos mandaron un policía de guardia que pedimos nosotros”, aclaró.