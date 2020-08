Para la Universidad Católica Argentina (UCA), hay un millón de nuevos desocupados por la pandemia. Sólo un tercio de los que perdieron su empleo -300 mil- tenían un trabajo formal. La mayoría de los desocupados -más de 650 mil trabajadores-, eran informales.

Desde el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA, junto con los datos ofrecidos por el INDEC y el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), estiman que, como resultado de la crisis bajo el contexto de la pandemia de coronavirus, la tasa de desocupación ascendió de 10,4% en el primer trimestre a valores cercanos al 15,5% en el segundo trimestre de 2020.

El incremento de 10,4% a 15,5% habría generado un aumento en la cantidad absoluta de desocupados de 2.220.000 a 3.310.000 – teniendo en cuenta un total de población económicamente activa a nivel nacional de 19 millones de personas-. Un aumento de 1.090.000 desocupados más, bajo el supuesto de una tasa de actividad constante de 47%.

En su mayor parte, se trata de trabajadores que perdieron su empleo durante la crisis provocada por la pandemia de coronavirus (uno 950 mil trabajadores); aunque también una parte de los desempleados habrían sido nuevos ingresos “demográficos” al mercado de trabajo (130 mil nuevos desocupados).

“En esta estimación se ha asumido que, al mismo tiempo, igual número de activos habría pasado a la inactividad; aunque es posible que este número se aún mayor si se considera el efecto desaliento por falta de demanda de empleo”, afirma Agustín Salvia, director del Observatorio de la UCA.

No obstante, según Salvia, “es muy posible que la encuesta del INDEC registre una caída en la tasa de actividad en el segundo trimestre de 2020 como efecto de una situación de “desaliento” en la búsqueda de empleo”.

El Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA estima que sólo un tercio de los trabajadores que perdieron su trabajo -300 mil- habrían tenido como fuente de empleo un trabajo formal, sea de tipo asalariado, monotributista o autónomo.

La mayoría de los desocupados -más de 650 mil trabajadores-, habrían sido trabajadores informales: cuenta propia no profesionales, trabajadores eventuales y empleos asalariados no registrados de pequeños y mediados emprendimientos.

En sintonía con estas estimaciones, según el informe de mayo del SIPA, entre el segundo trimestre de 2019 y el de 2020, el número de trabajadores registrados se redujo en más de 450 mil ocupados. Más de dos terceras partes de esta caída tuvo lugar por el escenario presentado por la pandemia de coronavirus: entre febrero de 2020 y mayo de 2020 la pérdida llegó a 318 mil empleos formales, divididos en 149 mil puestos asalariados registrados privados, 148 mil monotributistas y autónomos, y 21 mil empleados de casas particulares.