Tras 253 días de descanso, Macri volvió a trabajar

El ex presidente Mauricio Macri se mostró trabajando en Zúrich, luego de celebrar la marcha anticuarentena. Asumió un cargo tras 253 días de descanso.

Luego de su mensaje celebrando la marcha opositora del domingo, este lunes el ex presidente Mauricio Macri se mostró trabajando desde la Fundación FIFA, luego de sus vacaciones familiares. Es la primera vez que se lo ve en una oficina con un cargo oficial desde el 9 de diciembre de 2019 cuando terminó su mandato tras fracasar en su intento de reelección.

“En las oficinas de la Fundación FIFA, donde voy a desarrollar proyectos dedicados a la juventud y la educación”, escribió el ex mandatario junto a una foto. Volvió a trabajar formalmente tras 252 días que transcurrieron entre Villa La Angostura, una escapada a Paraguay en plena cuarentena argentina y un descanso en la Costa Azul francesa.

Más temprano se conoció que Macri dejó Francia el lunes y partió hacia Zúrich, para comenzar la agenda de trabajo de la Fundación, de la que es titular desde enero último.

Antes de empezar su labor en Suiza, el ex presidente se había expresado a través de su cuenta oficial de Twitter sobre la marcha en contra del Gobierno y del aislamiento social, preventivo y obligatorio en el marco de la pandemia de coronavirus.

“Orgulloso de los miles de argentinos que salieron ayer para decirle basta al miedo y al atropello, y sí al trabajo, al respeto y a la libertad”, escribió Macri, generando mucho revuelo en las redes sociales.