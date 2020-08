“Son unos imbéciles” Valdés con tapones de punta contra la fiesta clandestina

Gustavo Valdés calificó de “imbecilidad” la organización de la fiesta ilegal. Por Coronavirus, corrientes tiene 196 casos por el momento. En conferencia de prensa, el gobernador habló sobre la fiesta clandestina realizada en Laguna Soto, en la que asistieron más de 300 personas.

Calificó de “imbecilidad” e “irresponsabilidad” y añadió “por unos pesos se pone en riesgo a la salud de la Capital de Corrientes“.

PASO DE LOS LIBRES

Se refirió a la situación en Paso de los Libres y señaló que “la situación es complicada, hubo circulación viral, lo que estamos tratando de hacer es determinar quién y cómo se contagiaron”.

En el marco de la entrega de respiradores a los hospitales del interior de la provincia, el gobernador habló en conferencia de prensa sobre la fiesta clandestina que se realizó este fin de semana y de la cual participaron 295 personas.

“Las fiestas clandestinas son fiestas que no están autorizadas, en los lugares donde tenemos ‘fase 5’ está la posibilidad de tener reuniones de 10 personas por eso estamos iniciando una causa penal contra los organizadores; estamos poniendo en conocimiento de la justicia la vulneración del decreto de la Provincia, para que esto no ocurra”, indicó Valdés.

Recordó que “lo venimos advirtiendo que veíamos que había mayor actividad y que la policía actuaria, eso fue lo que hizo; hay que felicitar a la policía de la Corrientes que realizó el procedimiento y lo seguiremos haciendo”.

Advirtió que “vamos a endurecer lo que tiene que ver con las fiestas a la noche, que la gente entienda que estamos en medio de una pandemia, que tienen que usar los barbijos permanentemente y que las normas están para ser respetadas porque las estamos haciendo para la protección de los ciudadanos”.

“Lamentablemente hasta que no haya cura no vamos a tener la posibilidad de andar normalmente por la vida”, reflexionó. “Cumplimos lo que actuamos, nos presentamos al lugar para cancelar la fiesta; me parece una imbecilidad hacer una fiesta electrónica donde se convoca a jóvenes y se cobra la entrada, es una irresponsabilidad que pone en riesgo a toda la capital de Corrientes, para ganar unos pesos o diversión, esto no es un juego tenemos que actuar con seriedad”, afirmó.

DECRETO NACIONAL

El gobernador se refirió al DNU que anunciaron desde el Gobierno Nacional sobre la prohibición de las reuniones sociales y aclaró que “eso lo estamos determinando, no tuvimos tiempo ya lo estamos analizando, no tuvimos consultas por parte de Nación; cuando decidamos lo anunciaremos en conferencia de prensa”.

PASO DE LOS LIBRES

REGRESO A CLASES

Otra de los temas de Valdés tuvo que ver con el regreso a clases y aclaró que “seguimos dando clases virtuales que es lo que se puede dar en este tiempo, si no se permiten las reuniones sociales es difícil que vuelvan las clases, sabemos que la actividad educativa mueve todo y eso complica las cosas, por lo que vamos a repensar lo que tiene que ver con el regreso a clases y menos en agosto”.