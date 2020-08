Solicitan asambleas docentes y nombramientos de interinatos y suplencias

El Sindicato de Trabajadores de la Educación le solicitó al Ministerio de Educación y al Consejo General de Educación que se implementen “instancias de solución a los graves problemas salariales y laborales” que están atravesando buena parte de la docencia correntina “por la no realización de las Asambleas de Interinato y Suplencia 2020 en Primaria y Secundaria, y la no entrega de toma de posición de los cargos; incumpliendo con lo que establece la legislación vigente”.

SUTECO recuerda que el Concursos N°39 de Ingreso a la Docencia está suspendido desde febrero de 2020, lo que generó que cientos de docentes continúen “sin cargo, sin salario asignado, sin cobertura de obra social, padecen inestabilidad laboral; no tienen solución Provincial y tampoco la posibilidad de acceder a compensaciones económicas nacionales como el IFE”. Mientras tanto, “las vacantes se siguen produciendo y no se cubren por la falta de Asambleas; generando además sobrecarga laboral para los docentes activos”.

SUTECO solicitó a Educación de la Provincia que “se concrete la Asamblea Ordinaria bajo la Modalidad Virtual, como lo están realizando la mayoría de las provincias”; que se implementen “mecanismos para cumplir con la titularización en Nivel Primario y Secundario, que se proceda con la continuidad didáctica y nombramientos”.

El secretario general Fernando Ramírez planteó la posibilidad que se habiliten las Escuelas Cabeceras para que, con sistema de turnos y cumpliendo con el distanciamiento social, se realicen asambleas docentes postergadas de 2020 y se reciban los documentos originales que se requieren para la inscripción al Concurso N°40 de 2021.

“La mayoría de las provincias están implementando la Modalidad Virtual de las Asambleas para resolver estos problemas. Inclusive las designaciones se pueden instrumentar y comunicar a través de aplicaciones móviles y luego los docentes pueden pasar a firmar”, explicó el titular de SUTECO. Respecto de la Modalidad Presencial, que “se realicen en las Escuelas Cabeceras, cumpliendo todos los protocolos sanitarios, porque no son asambleas multitudinarias”, agregó.

Fernando Ramírez explicó que “hay cargos y hay presupuesto para ello, con fondos nacionales y provinciales asignados para ello en los presupuestos 2020 que se están ejecutando. Son las suplencias que ya se definieron y se presupuestaron desde el año pasado”.

Respecto de los Concursos N°37 y 38, el secretario general recordó que “desde SUTECO demandamos resolución y claridad sobre la situación de los No Aptos, quienes continúan con tareas pasivas”.