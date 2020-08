Situación de los pacientes internados con Coronavirus en Corrientes

El Hospital de Campaña de Corrientes dio a conocer la situación de los pacientes internados con Coronavirus. El informe detalla que hay 34 pacientes, de los cuales once tienen diagnóstico de Covid-19 positivo y 23 con hisopado negativo.

El Ministerio de Salud Pública, comunicó el parte médico de los pacientes internados en el Hospital de Campaña Escuela Hogar.

El informe emitido desde la Dirección Ejecutiva de la institución detalla que hasta el domingo se encuentran internados 34 pacientes, de los cuales once tienen diagnóstico de Covid-19 positivo y 23 con hisopados negativo.

Once pacientes están en Sala de Clínica, nueve en la Unidad de Terapia Intensiva y catorce en Sala de Sospechosos. Todos se encuentran clínicamente estables.

Ingresaron nueve pacientes de la ciudad Capital y dos pacientes con hisopados negativos fueron dados de alta a la localidad de Paso de los Libres.

Los respiradores COVID-19 están en un cien por ciento de disponibilidad.