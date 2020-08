Si los aíslan qué harán las 295 familias de la fiesta clandestina

Serán llamados a declarar los 295 participantes de la fiesta clandestina de la madrugada del domingo en Laguna Soto y el Comité de Crisis debe definir si serán aislados. Todos podrían ser imputados en la causa que trata de determinar quiénes fueron los principales organizadores.

No hubo presencia de menores de edad y todavía no pudieron determinar si los jóvenes consumieron narcóticos, aunque lo suponen.

Deberán declarar los 295 participantes de la fiesta clandestina y definen si serán aislados junto con sus familias.

La fiscal Andrea González informó que la nómina de los asistentes a la fiesta clandestina del barrio Laguna Soto fue enviada al Comité de Crisis, para que evalúen si deben hacer cuarentena o no.

“Si el Comité de Crisis pone en cuarentena a estos 295 jóvenes, ¿qué van a hacer estas 295 familias que no podrán salir a trabajar por una picardía?”, reflexionó y anticipó que este martes “las 295 personas serán citadas a declarar”.

“Que no haya personas detenidas no significa que no habrá imputaciones futuras a todos los que infringieron las medidas sanitarias impuestas tanto por el gobierno nacional como el provincial, porque es un delito tipificado en el Artículo 205 del Código Penal”, declaró la fiscal que interviene en la causa.

Aclaró que una prisión preventiva implicaría la exposición de tanta cantidad de personas al hacinamiento en dependencias policiales.

De acuerdo con la información provista por la Policía de Corrientes, la dificultad estuvo en llegar hasta el lugar de la fiesta clandestina y la distancia con la Ruta Provincial 43. Finalmente hallaron el encuentro masivo en la calle Delgiorgio. Por medio del trabajo de la Policía en redes sociales pudieron recabar datos que se podría realizar esta fiesta en la noche del sábado, a lo que se sumaron los llamados de los vecinos que alertaron a la línea 911.

Al advertir el tránsito incesante en la ruta, los agentes policiales llegaron al lugar siguiendo esas pistas. Las diferentes versiones indican que el costo de la entrada para varones fue de 1.000 pesos.

No hubo inconvenientes ante la presencia de los agentes y los asistentes colaboraron en el operativo, donde no se registraron menores de edad. Había 103 vehículos estacionados.

Aproximadamente más de una docena de participantes estaban en estado de ebriedad cuando llegaron los policías e interrumpieron la fiesta. Si bien no detectaron narcóticos durante el operativo ni tampoco en la inspección ocular, en la investigación todavía suponen el consumo de drogas sintéticas, por la cantidad de botellas de agua que había en el predio.

Los organizadores montaron la barra, las luces e incluso baños químicos. Hasta el momento sólo trascendieron tres nombres de quienes podrían haber organizado la fiesta: Facundo Cabrera, Valeria González y Omar David Saade.

Sólo fue demorado el DJ del evento para que preste declaración esa noche en la Comisaría 16ª, y la fiscal solicitó informes a las autoridades de Catastro de la Municipalidad para determinar la propiedad del terreno donde se desarrolló la fiesta, y si habían solicitado algún tipo de permiso.

Para las 5 de la mañana los jóvenes pudieron volver a sus casas luego que sus nombres y apellidos fueran anotados por los policías.

COMUNICADO

La Cámara Provincial de Empresarios de Eventos de Corrientes (CAPEEC), emitió un comunicado en repudio a la realización de una fiesta clandestina de la cual participaron cerca de 300 personas.

El secretario de CAPEEC, Nicolás Ramírez, apuntó contra el evento y dijo que “estas cuestiones que se dan en la clandestinidad generan más inconvenientes al sector y desacreditan el trabajo que venimos realizando”.

Según Ramírez se elaboraron diferentes protocolos para tratar de lograr el regreso de las diferentes actividades. Estos ya fueron presentados y están esperando una respuesta. “Nos indigna lo ocurrido por todos los esfuerzos que se están haciendo desde la Cámara, están soportando con sus ahorros, otros se están reconvirtiendo. Los organizadores de esa fiesta no integran la Cámara ni están asociados con nosotros”, afirmó.

“Desde la Cámara Provincial de Empresarios de Eventos de Corrientes (CAPEEC), repudiamos de manera unánime y deslindamos toda responsabilidad por parte de nuestros miembros, con respecto a la organización de fiestas clandestinas sin ningún tipo de control y con concurrencia masiva, en Corrientes”, expresó desde El Litoral Silvia Cubillas presidenta de la asociación.

Destacó que “los organizadores y proveedores de estos eventos, que actúan con total irresponsabilidad, no forman parte de CAPEEC ni tienen vinculación alguna con nuestra cámara”. Además, se pusieron a disposición para colaborar con sus conocimientos, en todo lo que fuere necesario. La cámara se conformó este año y está integrada por sesenta empresas afines.