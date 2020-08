San Juan vuelve a clases con “aulas burbuja”

Cómo es el sistema que le permite a San Juan volver a las clases presenciales. Se aplica a los estudiantes de los últimos años de primaria y secundaria y en las zonas más alejadas de los centros urbanos.

Más de 10.000 alumnos volverán a tener clases hoy en las escuelas en 14 departamentos de la provincia de San Juan a través del modelo de “aulas burbuja“, por lo que la secretaria de Acceso a la Salud de la Nación, Carla Vizzotti, consideró que se dio “un pequeño gran paso” en la pandemia del coronavirus.

“Se inician las clases en algunos departamentos de San Juan, no queríamos dejar de darle relevancia. Es un pequeño gran paso para seguir avanzando en retomar actividades durante la pandemia y va a ser fundamental compartir las lecciones aprendidas en San Juan y seguir transitando este camino”, aseguró Vizzotti en el reporte diario por la situación del coronavirus en el país.

El Ministerio de Educación sanjuanino informó que son 10.470 alumnos de 14 de los 19 departamentos provinciales los que vuelven a clase, excepto para los departamentos del Gran San Juan (Capital, Rivadavia, Chimbas, Santa Lucía y Rawson).

Se trata de 250 escuelas de Nivel Primario, Secundario Orientado, Secundario Técnico Profesional, Secundario de Adultos, Terminalidad Primaria, Capacitación Laboral, Formación Profesional y Educación Superior.

Cómo es el modelo de aulas burbuja

La distribución en aulas es el modelo burbuja o a través del distanciamiento y el mobiliario dentro del aula. Además, se entregarán más de 10.000 kits de higiene y prevención a los alumnos, alumnas y docentes.

El primer día de clases, los alumnos recibirán al ingreso a la escuela una bolsa de tela vegetal que contiene: alcohol en gel, tapaboca (doble tela), jabón líquido y toalla personal.

A los docentes, al ingresar al establecimiento educativo, se les proveerá una máscara de acetato, que puede reintegrar al culminar la jornada escolar y que será desinfectada para la jornada siguiente (siempre usará la asignada), o llevarla a desinfectarla, y los elementos de higiene necesarios, estipulados en el Plan Jurisdiccional.

Según el protocolo establecido, en el ingreso al edificio escolar se dispondrá de un espacio para la toma de la temperatura y será obligatorio para directivos, docentes, no docentes y estudiantes ingresar con tapabocas.

Rosita Bernardini, directora del Área de Primaria del Ministerio de Educación de San Juan, explicó que “las clases comenzarán para los departamentos de las zonas alejadas de la capital, para el nivel primario y secundario de los últimos años, de forma sincrónica y asincrónica”.

“Sincrónica es para aquellas escuelas donde tienen muy poquitas matrículas y asincrónicas para aquellas que tienen matrículas elevadas y donde se los va a dividir a los chicos y así una semana asistirá un grupo y la otra, otro, para que no superen nunca los 15 alumnos en total”, dijo la funcionario y aclaró que el grupo que no asista continuará con las actividades desde sus hogares.