River renueva el Monumental y tendrá césped inteligente

El megaplan de River para renovar el Monumental: será el primero en el país en tener césped “inteligente”. El elenco de Núñez aprovechará el tiempo de partidos sin públicos debido a la pandemia del coronavirus para modificar el estadio “Antonio Vespucio Liberti”.

La noticia del cambio de casa momentáneo de River a su campo de entrenamiento en Ezeiza llamó la atención. Sin embargo, esta decisión, viene de la mano del mega plan de renovación que planea realizar el club en el Monumental.

Hace varios años que el césped del Antonio Vespucio Liberti es un dolor de cabeza para la dirigencia y los entrenadores. Tras los estudios de impacto de los ambientalistas y de los arquitectos, la dirigencia, con Rodolfo D’Onofrio a la cabeza y para alegría de Marcelo Gallardo, decidió dar un importante paso adelante para modificar el estadio y pasar a tener uno de última generación.

River comenzará una obra sin precedentes para el fútbol argentino, ya que cambiará la totalidad del suelo del campo de juego por un sistema híbrido. Esta combinación (entre un nuevo césped reforzado y un mecanismo de aireación) colocará al Monumental entre los mejores del mundo y a la vanguardia de las sugerencias de FIFA y Conmebol (River es la tradicional casa de la selección argentina). “Esto permite ‘engañar’ a las semillas para que no haya que resembrar durante el invierno o verano y todo se mantenga en óptimas condiciones”, confiaron a Infobae.

Este sistema, que sería similar a los utilizados por Barcelona en el Camp Nou, Real Madrid en el Santiago Bernabéu y Manchester United en Old Trafford, ya estaría en condiciones para inicios del 2021. La finalidad de este cambio es evitar, por ejemplo, los problemas que se generan debido a la mala absorción del agua en días de tormenta.

La idea es la de bajar unos metros el nivel del césped (natural reforzado con tecnología de inyección de fibra) e implementar un sofisticado sistema de aireación (ayuda al desarrollo de las raíces y conducirá el crecimiento de un pasto más saludable, más fuerte, con mejor calidad para el juego y menores gastos de mantenimiento).

Este sistema fue utilizado en el Estadio Luzhniki durante la Copa Mundial de Rusia 2018. El mismo se mantuvo en óptimas condiciones durante cinco semanas (se usó la misma cantidad de horas que un campo de juego durante una temporada en la Premier League).

Otros dos cambios significativos son que se eliminará la pista de atletismo y se construirá un nuevo túnel único por donde saldrán al campo de juego tanto el equipo local como el visitante. De esta manera, en un futuro, se podría utilizar ese espacio libre para crear plateas, que aumentaría la capacidad en el Monumental.

Otro de los beneficios del sistema aireado que pasará a tener el Antonio Vespucio Liberti es manejar proactivamente el contenido de humedad en la superficie y remover excesos de agua en segundos, que reducirá el riesgo de daño ante malas condiciones climáticas. Tendrá una mejor ventilación en la zona de raíces (esto ayuda al crecimiento saludable). Con estas modificaciones, River pasará a tener un campo de juego en óptimas condiciones durante todo el año, sin importar las temperaturas o variaciones del clima.

Como las obras estarán listas para comienzos del 2021, los abonados y palquistas del Millonario no se perderán ningún partido. Cuando esté definido el fixture y las condiciones (si los encuentros serán con prensa o sólo por TV, por ejemplo) se hablará con la Liga Profesional y, eventualmente, también con la Conmebol para buscar soluciones.

La remodelación y puesta en valor del River Camp nació cuando el propio Marcelo Gallardo diseñó un “planito”, el cual le presentó al por entonces secretario del club Guillermo Cascio. Un año después, el 20 de junio de 2016, el sueño se hizo realidad.

“Es una emoción enorme. Esto se fue construyendo desde aquella reunión en la que Gallardo le llevó un planito al secretario. Ahora, River tiene este predio que es de nivel mundial y es un gran orgullo”, comentó en ese entonces el presidente Rodolfo D’Onofrio.

La renovación fue importante, ya que se incorporaron siete hectáreas (ahora cuenta con un total de 14 -todas con wifi-). El recinto pasó a tener más de 1.100 metros cuadrados de obra civil, 7 canchas de fútbol (tres tienen las mismas dimensiones que las del Monumental), riego automático, vestuarios, sector de masajes, jacuzzi para los jugadores y nuevos departamentos de kinesiología, neurociencia, psicología y nutrición.