Restauración del Monumento a las Madres en Mercedes

El Área de Espacios Verdes de la Municipalidad de Mercedes lleva adelante refacciones y restauraciones en las instalaciones del Parque Bartolomé Mitre, concluyo trabajos en el Monumento a las Madres, estatua emblemática ubicada sobre Madariaga casi esquina Mantilla.

Carlos Ferrau, a cargo de Espacios Verdes, preciso los trabajos que se realizaron, entre los que destacan la empalizada, instalación de bancos, colocación de basureros y parquización.

OPERATIVO DE SALUD

La Municipalidad de Mercedes realizó un operativo de salud en el domicilio de la señora Poló Ramírez del Paraje Boquerón, brindando asistencia primaria de la salud a personas de todas las edades.

Los vecinos con dificultades para acercarse hasta el lugar tuvieron a su disposición el vehículo municipal para trasladarse hasta la atención.

RADIOTEATRO



El Gobierno Municipal de Mercedes informó las Bases y condiciones para el concurso de Radioteatro:

El radioteatro no debe durar más de 10 minutos.

Contenido apto para toda la familia.

Se tendrá en cuenta que no haya insultos o groserías.

Además que no se realice ofensa de ningún género o religión.

Las voces de la actuación deben ser claras y comprensibles.

La Dirección de Cultura podrá disponer de los audios para uso y promoción en las distintas plataformas.

Enviar los audios adjuntando Título de la obra, duración, nombres, apellidos y DNI de los participantes (mínimo dos -2- en el relato).

Los audios serán transmitidos en un micro exclusivo los días viernes a las 11:30 hs., y lunes a las 18:00 hs., por radio Paiubre 87.9 y LT42.

Al finalizar la convocatoria que se extiende hasta el 14 de agosto, se otorgará un certificado de participación. Un jurado elegirá la mejor propuesta de radioteatro que se estará informando más adelante.

Mas información:

dirculturamercedes.tes@gmail.com

3773 449135 462069

ESTANQUE PARA LAS TORTUGAS

El Municipio de Mercedes comenzó la primera etapa de la construcción del bio estanque para tortugas, en las dependencias de la Secretaria de Producción, Avenida Pellegrini casi calle 123.

Maximiliano Arranz, director de Turismo Municipal y Daiana Cabrera, encargada de los Espacios Naturales, adelantaron que este lugar será un hábitat más amigable y acondicionado para las tortugas que actualmente se ubican en los estanques de la Plaza 25 de Mayo. La construcción contará con ambientación y cierre perimetral para la contención de esta especie. También participa del proyecto la Dirección de Vivienda.