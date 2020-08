Regatas renovará con Tayavek Gallizzi, se fue Ramírez Barrios

Se complica la continuidad de Javier Saiz. El equipo del Parque Mitre llegó a un acuerdo con Tayavek Gallizi para la continuidad en el plantel del pivote santafesino, subcampeón mundial con la selección nacional. Están trabadas las conversaciones con el interno cordobés Javier Saiz. Se confirmó la partida de Fabián Ramírez Barrios a Quimsa de Santiago del Estero.

El pivote Tayavek Gallizzi seguirá jugando por una temporada más en Regatas Corrientes. Las últimas horas, la dirigencia arribó a un acuerdo con el representante del jugador, que era considerado “prioridad uno” para comenzar a armar el plantel de la Liga Nacional.

La continuidad del jugador se había puesto en duda. Más allá de la comodidad expresada por el santafesino acerca de su estadía en el club correntino, en el receso surgió una interesante propuesta de otra entidad de la geografía provincial para sumarlo a sus filas.

“Comunicaciones me hizo una muy buena oferta y la estamos analizando. Estoy esperando a ver si Regatas puede hacerme una mejor y estoy dispuesto a resignar algo desde lo económico para continuar en el club”, había comentado Tayavek a Básquet Plus en el medio del tironeo entre ambos clubes.

El jugador reconoció su predisposición a quedarse en el equipo del Parque Mitre. “Me encanta Regatas: conozco al cuerpo técnico, la idea del entrenador, me gusta cómo se manejan. Los dirigentes fueron muy buenos, la gente es muy buena y la ciudad es hermosa”, resumió.

Como una premonición que seguiría en el club, durante la entrevista, Gallizzi dio su parecer acerca de las posibilidades del equipo para la próxima temporada. “Ojalá Regatas pueda llegar un poco más lejos, es un club que siempre se armó de buenos nacionales. Hay que ver cómo se irá desarrollando la Liga, pero creo que será una competencia muy pareja”, opinó.

Subcampeón mundial con la selección argentina en China 2019, el pivote tenía muchas posibilidades de participar este año de los Juegos Olímpicos de Tokio, los cuales fueron postergados por la pandemia del coronavirus para el 2021.

Una buena temporada en Regatas puede inclinar la balanza a la hora que el técnico Sergio Hernández defina la lista para la competencia internacional, donde tendrá que hacerse un lugar con otros colegas, como es el caso de Kevin Hernández y Roberto Acuña.

“Veo a la temporada que viene como un desafío y depende de mí poder tener esa chance para ir a los juegos; soy muy consciente que tengo que pulir las cosas que no hago tan bien y que debo sumarle cosas nuevas a mi juego, que es lo que traté de hacer el último año en Regatas”, señaló Gallizzi en la nota concedida al sitio especializado.

RENOVACIÓN COMPLICADA

Se conoció que la negociación que sostiene la institución correntina para la continuidad del pivote cordobés Javier Saiz, se encuentra trabada.

Como el panorama se presenta difícil, el club ya comenzó a barajar otras alternativas para ese puesto.

PLANTEL

El primer jugador que acordó con Regatas con vista a la próxima temporada fue el alero bonaerense Patricio Tabárez, quien viene de desempeñarse en Peñarol de Mar del Plata, cuando ya se descontaba la ida del correntino Fabián Ramírez Barrios, quien finalmente recaló en Quimsa.