Ratifican que los bares seguirán abiertos en Corrientes

A los infractores de la cuarentena se les inicia una causa judicial. Mientras se evalúa el decreto de necesidad y urgencia (DNU), en la capital correntina ratifican que los bares seguirán abiertos.

El DNU nacional que prohíbe las reuniones familiares continúa siendo objeto de análisis. Desde la comuna capitalina anunciaron que reforzarán los controles de las actividades habilitadas. La policía interviene e inicia sumarios a las personas que atentan contra la salud pública.

Sin pronunciamiento oficial del Gobierno de Corrientes sobre los alcances del Decreto de Necesidad y Urgencia 641/2020 establecido por la pandemia de la covid-19, que prohíbe las reuniones sociales, desde la Municipalidad de Corrientes estudian la medida nacional.

Reforzarán los controles debido a que los bares y restoranes seguirán funcionando. La policía provincial advierte que a todos los infractores se les iniciará una causa judicial porque atentan contra la salud pública.

El DNU suspendió los eventos sociales o familiares en espacios cerrados y en los domicilios de las personas, en todos los casos y cualquiera sea el número de concurrentes, pero esta actividad está habilitada en Corrientes desde el 25 de mayo cuando se pasó de la etapa de aislamiento social preventivo y obligatorio al correspondiente distanciamiento social preventivo y obligatorio.

Tras varios días de conocerse la medida nacional, desde la comuna capitalina también evalúan sus alcances.

“Está en estudio”, sostiene el intendente Eduardo Tassano. El secretario de Coordinación Municipal, Hugo Calvano, ratificó el análisis de la norma y destacó que los controles continúan. “Nuestros inspectores controlan todo tipo de actividad comercial. Se controla el cumplimiento de las medidas sanitarias y los horarios establecidos”.

“Nosotros, al tomar conocimiento de las reuniones sociales articulamos con la Policía”, agregó.

En referencia al sistema de transporte, que es otro de los puntos que limita el DNU, dijo que “el servicio continúa funcionando en un 50 por ciento y es ocupado por las personas que pertenecen a los rubros habilitados para funcionar”.

Calvano instó a los vecinos a cuidarse, respetar los protocolos y colaborar con la comuna en los controles mediante los llamados al número gratuito de la municipalidad.

Tassano también se refirió al funcionamiento de los restoranes y bares que según el DNU no tendrían que estar habilitados y advirtió que los controles continuarán con las premisas establecidas. “Vamos a seguir exigiendo que se cumplan con las medidas establecidas. Que se respete el distanciamiento entre las mesas y la cantidad habilitada que es de 6:00 y el horario de cierre que es a la 1:00”.

El mandatario comunal señaló que se procederá a habilitar el Sistema de Atención al Ciudadano (SAC) 0800-555-6864 para que los vecinos también puedan denunciar cuando se están incumpliendo las medidas de prevención.

“La batalla no está ganada, en Corrientes se logró mucho y tenemos que seguir trabajando duro, es importante que los ciudadanos nos den una mano”, expresó Tassano.

INFRACTORES

Con relación al DNU, el comisario general, César Fernández, aclaró que “por el momento no tuvimos ninguna directiva y seguimos trabajando con la misma modalidad”.

A pesar de la disposición nacional y el análisis que se viene realizando desde el domingo por la noche cuando se conoció el DNU, desde la Policía confirmaron que las reuniones sociales están permitidas hasta 10 personas.

El funcionario policial recordó que contaban con el dato de la fiesta electrónica, calificada por el gobernador Gustavo Valdés como “una imbecilidad y una irresponsabilidad”.

En alusión al movimiento del fin de semana, Fernández resaltó la cantidad de llamados que recibió el Servicio de Emergencia 911. “Por lo general las denuncias por ruidos molestos es lo que nos conduce a los encuentros que no están permitidos o que superan la capacidad”, sostuvo.

Sobre los procedimientos que realizan en los lugares que detectan este tipo de encuentros donde no se respetan las disposiciones establecidas dijo que “en primer lugar lo que hacemos es darle un corte a esa acción. Luego pedimos instrucciones a la Fiscalía para ver cómo procedemos” y aclaró que “una vez que se inicia la causa eso ya depende de la Justicia, pero si es administrativa eso ya queda a criterio de la Policía, quien es quién sanciona”.

“Ahora estamos iniciando causas en todas las intervenciones y si son muchas el trabajo de campo lo hacemos en el lugar o sino los trasladamos a la comisaría, dependiendo de la capacidad operativa de ese momento”, agregó.

Se conoció que los encuentros suceden en su mayoría en la periferia y son llevados adelante por adolescentes desde los 17 años de edad y jóvenes mayores hasta 30 años.

Fernández dijo que “en la semana es un poco más tranquilo porque hay algunos que deciden cortar la semana. Pero el grado de movilidad el fin de semana pasado fue de casi el 95 por ciento”.

Se debe considerar que desde el Gobierno Provincial aguardan una comunicación con el Gobierno Nacional.

Valdés había manifestado que es “un decreto contradictorio” y que coincide con el Presidente de la Nación, que “la gente no tiene que tomar a la ligera la pandemia”, pero también sostuvo que la normativa fue sorpresiva, ya que todas las decisiones se venían consultando con las provincias.