Proyecto para que más gremios sean reconocidos en el municipio

Los concejales del Frente de Todos (FDT) volverán a presentar el proyecto para que más gremios sean reconocidos en la mesa paritaria del municipio de la capital correntina.

Se trata del proyecto de Libertad sindical, que busca que ATE, UPCN y SITEMCO también sean parte de las discusiones salariales y laborales en el ámbito local.

Los concejales del Frente de Todos se reunieron con organizaciones sindicales que buscan reflotar el proyecto de libertad sindical que les permita ser reconocidos ante la mesa paritaria del municipio capitalino. Se trata de ATE, UPCN y SITEMCO que, en el 2018, ya habían impulsado la iniciativa, pero que a raíz de su ausencia de tratamiento perdió estado parlamentario.

Los concejales capitalinos vuelven a presentar la iniciativa que entre otras cosas pide la modificación del artículo 83 de la Ordenanza 3.641, la cual reglamenta el Estatuto del empleado municipal, para que todas las organizaciones con ámbito de actuación local tengan representación legítima.

Actualmente esa representación está limitada a una sola entidad sindical que es la AOEM. “Esta situación viola lo establecido en la misma Constitución Nacional y en la Ley nacional de asociaciones sindicales, que dictamina que los trabajadores tienen derecho a asociarse de manera libre”, indicó la concejal Magdalena Duartes.

“Creemos que permitiendo la participación de otras entidades los derechos de los trabajadores estarán mejores representados, y sobre todo en este momento donde se discuten las relaciones laborales a partir de decisiones de persecución que atentan contra la estabilidad laboral”, manifestó.

CONCEJAL SALINAS

El concejal José Salinas, dijo que lo que se busca es “poner en igualdad de condiciones a todos los trabajadores municipales que quieran agremiarse sin ningún tipo de distinción, y que no sea un único gremio que tenga la potestad de ser quien representa a los trabajadores”, y amplió que la propuesta implica que en las paritarias “los gremios estén representados en forma proporcional a la cantidad de afiliados que tengan”.

En la reunión, de la que fueron parte los concejales Omar Molina, Soledad Pérez, German Braillard Poccard, Lorena Acevedo Caffa y Mercedes Franco Laprovitta, los representantes gremiales expusieron una serie de demandas de trabajadores que buscan ser considerados por el Ejecutivo Municipal.

El proyecto se tratará el martes de la semana que viene. “Esperemos que no suceda lo mismo que ocurrió hace dos años, que no tuvo tratamiento en el Concejo y perdió estado parlamentario. Esperemos que esta vez haya interés del oficialismo de garantizar mayor participación y transparencia en la discusión con los trabajadores”, remarcó la concejal Duartes.