Personas de 25 a 35 años concentran mayor parte de contagios Covid-19

Instan a comprender su rol en propagación. Si bien en Argentina más del 81% de los fallecidos por Covid son mayores de 60 años, la mayor concentración de casos confirmados se encuentra en torno a los 25 a 35 años. “La población de jóvenes y adultos jóvenes debe comprender su rol en la cadena epidemiológica del virus, ya que a pesar del menor riesgo de muerte al que están expuestos, se contagian y pueden contagiar a otros, incluidos a quienes sí son vulnerables” sostiene un infectólogo de la UNNE y del Comité de Crisis del Ministerio de Salud de Corrientes.

En Argentina, al 12 de agosto, el total de casos confirmados de Coronavirus es de 268.574 positivos. Del total de esos casos, 1.142 (0,4%) son importados, 70.280 (26,1%) son contactos estrechos de casos confirmados, 156.764 (58,3%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica.

En cuanto al análisis de la distribución etaria de casos en el país, el último Boletín Integrado de Vigilancia Epidemiológica, del Ministerio de Salud de la Nación, indica que la mediana de edad de los casos confirmados es de 36 años.

Según esos datos, se observa una mayor concentración de los casos fallecidos en torno a los 75 a 95 años, sin embargo la mayor concentración de casos confirmados se encuentra en torno a los 25 a 35 años.

Esta franja de edad registra una tasa mayor a 250 casos por cada 100.000 habitantes. Sobre la participación de jóvenes y adultos en la circulación del Covid, una reciente investigación de la Organización Mundial de la Salud arrojó que son los jóvenes y los adultos más jóvenes quienes se encuentran liderando el aumento de nuevos casos de Coronavirus en todo el mundo.

En tanto, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) sostiene que las pruebas hasta la fecha sugieren que los niños y los adultos jóvenes tienen menos probabilidades de desarrollar una enfermedad grave por Covid-19, pero igualmente se pueden dar casos graves en estos grupos de edad. Así, tienen las mismas probabilidades de infectarse que cualquier otro grupo de edad y pueden propagar la enfermedad, por lo que deben seguir las mismas pautas de cuarentena y aislamiento.

En ese sentido, el Departamento de Comunicación Institucional del Rectorado de la UNNE contactó al médico infectólogo, Fernando Achinelli, quien resaltó la importancia de concientizar que todas las edades deben seguir respetando las medidas de prevención fijadas por los organismos competentes.

El Dr. Achinelli es médico asesor del Comité de Crisis del Ministerio de Salud de la Provincia de Corrientes, infectólogo del Servicio de Clínica Médica del Hospital Llano y docente de la Asignatura Infectología de la Facultad de Medicina de la UNNE.

Señaló que la realidad demuestra que si bien la franja de edad de jóvenes y adultos jóvenes no integra la población de mayor fatalidad, sí cumplen un rol clave en la cadena de contagios.

En ese aspecto, aludió a la responsabilidad ciudadana individual, más aún teniendo en cuenta un escenario de país donde crecen progresivamente los casos relacionados con circulación comunitaria.

“Es fundamental comprender que las medidas de distanciamiento social, el uso adecuado del barbijo y la higiene de manos frecuentes nos aseguran que el virus no circule en nuestros ambientes y así ralentizar la aparición de casos y evitar el colapso del sistema de salud” manifestó.

Indicó que se debe “crear la conciencia que la población joven puede contagiar a nuestros abuelos y a los inmunocomprometidos que representan de esta manera la población de mayor riesgo de muerte”.

Comentó que la expectativa en estos meses está direccionada tanto en la llegada de una vacuna eficaz y segura (actualmente 26 proyectos mundiales) o un tratamiento que controle o cure la infección de manera definitiva.

“Hasta tanto esto ocurra debemos generar el concepto de “Burbujas Sociales” respetando la distancia de 2 metros con las personas que nos rodean, evitar los aglomeramientos y no participar de reuniones que involucren más de 10 personas en ambientes cerrados” expresó el profesional consultado por la UNNE.

Reiteró que es primordial promover “la conciencia ciudadana” para cuidar a los más vulnerables en esta pandemia por Covid-19.